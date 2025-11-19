Депутат Нилов одобрил введение компенсаций работникам за "тихое увольнение"

В России могут появиться компенсации за "тихое увольнение", сообщили в Институте исследования проблем современной политики. Это ситуация, когда сотрудников вынуждают увольняться по собственному желанию. Каковы перспективы такой идеи и как реагировать на подобные действия руководства, разбиралась Москва 24.

Совсем достали

Работодателей хотят обязать выплачивать работникам компенсацию при подтверждении факта "тихого увольнения". Инициативу Институт исследования проблем современной политики направил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

Под "тихим увольнением" подразумевается создание работодателем условий, из-за которых сотрудник вынужден уйти по собственному желанию. Авторы идеи привели результаты опроса одного из сервисов по трудоустройству, согласного которому подобные явления были в каждой третьей компании в стране. Сотрудники же чаще всего жаловались на усталость и выгорание, а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста.





из документа главе Минтруда Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности.

По мнению авторов предложения, существующие нормы Трудового кодекса недостаточно защищают сотрудников от давления со стороны начальства. Решить вопрос они предлагают за счет внедрения национального стандарта качества трудовой жизни и материальной ответственности компаний за "тихие увольнения". Компенсация в таком случае может составить три среднемесячные зарплаты.

В конечном итоге это позволит сократить число злоупотреблений со стороны работодателей и позитивно повлиять на укрепление трудовых прав граждан. Также улучшатся производительность и снизятся риски конфликтов внутри коллективов, убеждены в институте.

Ранее в Сети обсуждали такое явление, как "тихий" срыв на рабочем месте. Это стало новым подвидом выгорания, при котором существенно снижается продуктивность и желание трудиться. Кроме того, при подобном срыве наблюдаются медлительность при принятии решений, утрата креативности и частые приступы лени.

Где доказательства?

Инициативу в беседе с Москвой 24 поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"У нас и сегодня законодательством не допускается дискриминация и давление. Однако такие факты, безусловно, встречаются в разных, порой завуалированных формах", – сказал парламентарий.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Для борьбы с этим есть механизмы – трудовая инспекция и органы прокуратуры, которые оперативно реагируют на нарушения. Трудовой кодекс – это сбалансированный документ, защищающий интересы как работников, так и работодателей.

"Предложенную инициативу мы обязательно рассмотрим, и я согласен с необходимостью работы в этом направлении. Исключать случаи дискриминации и давления нельзя. Считаю, что концепция предложения должна быть детально изучена в рамках трехсторонней комиссии", – добавил Нилов.

Депутат напомнил, что в России установлены требования по охране труда и обеспечению приемлемых условий работы. Однако тот же ненормированный день во многих компаниях уже превратился в ежедневную практику. В итоге специалист вынужден писать заявление и уходить, указал эксперт.

"Если поступят конкретные примеры нарушений, мы готовы оперативно проработать их совместно с Рострудом и органами прокуратуры", – пояснил депутат.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина в разговоре с Москвой 24 отметила, что эта проблема – один из самых частых запросов к специалистам ее профиля наряду с выплатами зарплат.

"На текущий момент, если сотрудника вынудили написать заявление об увольнении и он обращается в суд, сложилась практика, при которой арбитраж часто встает на сторону работника. Ключевая сложность в том, чтобы доказать факт понуждения. В отличие от стандартных споров об увольнении, где это бремя лежит на работодателе, в данном случае именно сотрудник должен предоставить факты, что на него оказывалось давление", – рассказала Шайдуллина.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Таковыми могут служить аудиозаписи разговоров, где руководитель некорректно ведет беседу, принуждая к увольнению, переписка, факты ухудшения условий труда или снижения заработной платы. Важно, чтобы это были не субъективные ощущения, а конкретные действия.

Юрист уточнила, что аудиозаписи могут быть заслушаны в судебных спорах. По ее словам, суды адекватно к этому относятся, понимая, что иначе сотруднику сложно что-либо подтвердить. Главное – заявить ходатайство о приобщении записи к делу и пояснить, кто участники разговора, объяснила Шайдуллина.

При этом она посоветовала работникам не сразу обращаться в суд, а сначала предпринять внутренние шаги. Например, если давление исходит от непосредственного руководителя, можно написать служебную записку на имя вышестоящего начальства с сутью происходящего и просьбой принять меры. Желательно, чтобы все подобные обращения фиксировались в письменной форме, пояснила Шайдуллина.

Важно помнить, что споры о восстановлении на работе рассматриваются исключительно в судебном порядке, а срок на подачу иска составляет всего месяц с момента увольнения. Поэтому работникам рекомендуется незамедлительно обращаться к юристам.

"Прямой статьи в Трудовом кодексе, которая бы сформулировала запрет на понуждение к увольнению, нет. Однако можно апеллировать к статье о расторжении трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) (80 ТК РФ), где указано, что заявление об увольнении должно быть добровольным. Если добровольность отсутствует, это является нарушением", – обратила внимание Шайдуллина.

Кроме того, перевод в неадекватное помещение или резкое ухудшение рабочих условий также может рассматриваться как одна из форм понуждения, заключила эксперт.

