10 ноября, 16:26

Общество
HR-эксперт Лоикова: для смены работы нужна финансовая подушка на 3–6 месяцев

Как на каторгу: почему россияне недовольны своей работой

Охранники, курьеры и продавцы меньше всех довольны своей работой, выяснили аналитики. Что делать, когда труд приносит только разочарование, разбиралась Москва 24.

Никакой радости

Фото: 123RF.com/vladimirkarp

Россияне, которые работают охранниками, меньше всех удовлетворены своей профессией, показал опрос компании SuperJob. По результатам опроса, в котором приняли участие пять тысяч человек, позитивное отношение к такому труду высказали 32% опрошенных, в то время как 44% – отрицательное. Также россияне недовольны работой курьеров (33 против 44%) и продавцов (34 против 45%).

При этом больше всего своей работой удовлетворены врачи – 66% позитивных отзывов и 22% негативных. Также по положительным откликам лидируют программисты (63%), медицинские сестры (59%), водители (58%) и HR-менеджеры (57%), выяснили эксперты.

В целом же своим профессиональным выбором довольны 45% жителей России – на 2% меньше по сравнению с опросом 2024 года. При этом 35% опрошенных предпочли бы трудиться в иной сфере деятельности.

Чаще всего (в 57% случаев) положительный ответ об удовлетворенности своей профессией давали сотрудники, которые ежемесячно получают свыше 100 тысяч рублей. При этом среди довольных выбранной работой больше мужчин, чем женщин, – 48 против 43%. В то же время существенной разницы не оказалось между отношением к выбранной профессии среди работников с разным уровнем образования. Респонденты с высшим довольны карьерой в 44% случаев, со средним профессиональным – в 40%.

Участники опроса старше 45 более уверены в выбранном профессиональном пути: среди них об удовлетворенности своей работой заявил 51% опрошенных. Кроме того, 35–45-летние считают так же в 47% случаях, а молодежь до 35 – в 41%.

Ранее менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании Илона Платонова рассказала, что количество вакансий перед зимой 2025 года выросло в 1,6 раза. При этом зарплаты выросли на 8%.

"От работодателей мы видим устойчивое сохранение интереса к дефицитным профессиям, прежде всего это рабочие и торговые специальности", – отметила Платонова.

Поменять и переосмыслить

Фото: 123RF.com/itchaznong

Быть удовлетворенным своим профессиональным выбором – фундаментальный компонент качества жизни, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"На работе человек проводит 80% времени и тратит на нее примерно треть взрослой жизни. Провести так много в состояние стресса, скуки, чувства бесполезности и непризнанности – огромная потеря для ментального и эмоционального психологического капитала", – отметила эксперт.

Работа – это не только про деньги. Она является способом чувствовать свою нужность, важность в этом мире, компетентность. Отсутствие этого порождает экзистенциональный кризис. Поэтому удовлетворенность работой можно считать инвестицией в общее благополучие.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

По словам Лоиковой, чаще всего меняют профессию в период с 30 до 40 лет. К этому времени человек, как правило, получил первый трудовой опыт, лучше понимает свои сильные и слабые стороны, а также чего хочет в жизни. При этом он использует накопленный багаж таких навыков, как коммуникация, управление проектами и решение проблем. Плюс часто к этому времени люди располагают финансовыми ресурсами, позволяющими пойти учиться новой профессии, пояснила эксперт.

В то же время многие люди старше 40 находят себя в смежных областях: например, консалтинге, преподавании того, в чем стали экспертами. Этого удается добиться не только за счет опыта, но и довольно широкого списка контактов.

"А вот в 50+ и далее многие уходят из корпоративного мира в собственные небольшие бизнесы, партнерства, ремесла, социальные проекты. Здесь опыт и мудрость – суперсила. Это прекрасный возраст, когда можно заняться тем, о чем всегда мечтали, но боялись, не было возможности или времени", – подчеркнула специалист.

Однако принимая решение о смене профессии, важно строить реалистичный план и не бросать сгоряча существующую работу. Важно изучить рынок, поговорить с теми, кто уже трудится в желаемой сфере, пройти онлайн-курсы, попробовать подрабатывать в новой области параллельно со старой работой.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также необходимо подготовить финансовую подушку безопасности на 3–6 месяцев, так как смена профессии почти всегда связана с временным снижением дохода. Кроме того, необходима готовность учиться и быть начальным специалистом в новой области. Часто люди не могут этого принять и в итоге быстро сходят с дистанции, пояснила Лоикова.

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Москве 24, что с психологической точки зрения место работы формирует ощущение "я кто-то". Поэтому от степени удовлетворения своей профессиональной ролью зависит уровень стресса, здоровье и жизненная гармония в целом, пояснил эксперт.

Если человек недоволен своей работой, то на 80% увеличивается риск выгорания и депрессии, и на 40% – риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что люди, перегружающие себя на работе, которая им не нравится, в результате могут получать инфаркты и инсульты.
Станислав Самбурский
клинический психолог

При любимой работе энергия не тратится на борьбу с нежеланием идти туда, поэтому в свободное время остаются силы заниматься делами по душе. Такие сотрудники не впадают в глубокий стресс и гораздо быстрее восстанавливаются после трудового дня, добавил психолог.

"При этом бывают ситуации, когда человек не может уйти с нелюбимой работы. Например, у мужчины ипотека и жена в декрете, а отложенных денег нет. Каждое утро он идет туда как на каторгу, злится и стыдится того, что потерял себя", – отметил Самбурский.

По мнению специалиста, в такой ситуации важно признать, что в данный момент искать работу мечты не время. Как только это произойдет, состояние стабилизируется и начнется переход в стратегию выживания. В этом состоянии надо сфокусироваться на малых успехах, посоветовал специалист.

Для этого будет полезно завести ежедневник и отмечать, что полезного удалось сделать и чему научиться. Это может быть даже "выдержал скучные совещания и не сорвался", "договорился с трудным клиентом". Нужно хвалить себя, и это не про самообман, а сохранение связи с тем, что ты эффективный профессионал. Это помогает восстановить дофаминовую цепочку: что-то сделали, получили результат и удовлетворение.
Станислав Самбурский
клинический психолог

"В любом случае удовлетворенность от работы – это не про "найти идеальное место": можно вечно скакать из организации в организацию, потому как что-то не понравилось. Прежде всего, это про умение создавать на текущем месте совпадение между своими ценностями и тем, что ты делаешь. Даже если оно будет небольшое, психика начнет дышать свободнее", – считает эксперт.

В конечном итоге надо позволить себе не страдать, а наслаждаться тем, что имеешь, заключил Самбурский.

