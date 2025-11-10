HR-эксперт Лоикова: для смены работы нужна финансовая подушка на 3–6 месяцев

Охранники, курьеры и продавцы меньше всех довольны своей работой, выяснили аналитики. Что делать, когда труд приносит только разочарование, разбиралась Москва 24.

Никакой радости

Россияне, которые работают охранниками, меньше всех удовлетворены своей профессией, показал опрос компании SuperJob. По результатам опроса, в котором приняли участие пять тысяч человек, позитивное отношение к такому труду высказали 32% опрошенных, в то время как 44% – отрицательное. Также россияне недовольны работой курьеров (33 против 44%) и продавцов (34 против 45%).

При этом больше всего своей работой удовлетворены врачи – 66% позитивных отзывов и 22% негативных. Также по положительным откликам лидируют программисты (63%), медицинские сестры (59%), водители (58%) и HR-менеджеры (57%), выяснили эксперты.

В целом же своим профессиональным выбором довольны 45% жителей России – на 2% меньше по сравнению с опросом 2024 года. При этом 35% опрошенных предпочли бы трудиться в иной сфере деятельности.

Чаще всего (в 57% случаев) положительный ответ об удовлетворенности своей профессией давали сотрудники, которые ежемесячно получают свыше 100 тысяч рублей. При этом среди довольных выбранной работой больше мужчин, чем женщин, – 48 против 43%. В то же время существенной разницы не оказалось между отношением к выбранной профессии среди работников с разным уровнем образования. Респонденты с высшим довольны карьерой в 44% случаев, со средним профессиональным – в 40%.

Участники опроса старше 45 более уверены в выбранном профессиональном пути: среди них об удовлетворенности своей работой заявил 51% опрошенных. Кроме того, 35–45-летние считают так же в 47% случаях, а молодежь до 35 – в 41%.

Ранее менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании Илона Платонова рассказала, что количество вакансий перед зимой 2025 года выросло в 1,6 раза. При этом зарплаты выросли на 8%.

"От работодателей мы видим устойчивое сохранение интереса к дефицитным профессиям, прежде всего это рабочие и торговые специальности", – отметила Платонова.

Поменять и переосмыслить

Быть удовлетворенным своим профессиональным выбором – фундаментальный компонент качества жизни, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"На работе человек проводит 80% времени и тратит на нее примерно треть взрослой жизни. Провести так много в состояние стресса, скуки, чувства бесполезности и непризнанности – огромная потеря для ментального и эмоционального психологического капитала", – отметила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Работа – это не только про деньги. Она является способом чувствовать свою нужность, важность в этом мире, компетентность. Отсутствие этого порождает экзистенциональный кризис. Поэтому удовлетворенность работой можно считать инвестицией в общее благополучие.

По словам Лоиковой, чаще всего меняют профессию в период с 30 до 40 лет. К этому времени человек, как правило, получил первый трудовой опыт, лучше понимает свои сильные и слабые стороны, а также чего хочет в жизни. При этом он использует накопленный багаж таких навыков, как коммуникация, управление проектами и решение проблем. Плюс часто к этому времени люди располагают финансовыми ресурсами, позволяющими пойти учиться новой профессии, пояснила эксперт.

В то же время многие люди старше 40 находят себя в смежных областях: например, консалтинге, преподавании того, в чем стали экспертами. Этого удается добиться не только за счет опыта, но и довольно широкого списка контактов.

"А вот в 50+ и далее многие уходят из корпоративного мира в собственные небольшие бизнесы, партнерства, ремесла, социальные проекты. Здесь опыт и мудрость – суперсила. Это прекрасный возраст, когда можно заняться тем, о чем всегда мечтали, но боялись, не было возможности или времени", – подчеркнула специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Однако принимая решение о смене профессии, важно строить реалистичный план и не бросать сгоряча существующую работу. Важно изучить рынок, поговорить с теми, кто уже трудится в желаемой сфере, пройти онлайн-курсы, попробовать подрабатывать в новой области параллельно со старой работой.

Также необходимо подготовить финансовую подушку безопасности на 3–6 месяцев, так как смена профессии почти всегда связана с временным снижением дохода. Кроме того, необходима готовность учиться и быть начальным специалистом в новой области. Часто люди не могут этого принять и в итоге быстро сходят с дистанции, пояснила Лоикова.

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Москве 24, что с психологической точки зрения место работы формирует ощущение "я кто-то". Поэтому от степени удовлетворения своей профессиональной ролью зависит уровень стресса, здоровье и жизненная гармония в целом, пояснил эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог Если человек недоволен своей работой, то на 80% увеличивается риск выгорания и депрессии, и на 40% – риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что люди, перегружающие себя на работе, которая им не нравится, в результате могут получать инфаркты и инсульты.

При любимой работе энергия не тратится на борьбу с нежеланием идти туда, поэтому в свободное время остаются силы заниматься делами по душе. Такие сотрудники не впадают в глубокий стресс и гораздо быстрее восстанавливаются после трудового дня, добавил психолог.

"При этом бывают ситуации, когда человек не может уйти с нелюбимой работы. Например, у мужчины ипотека и жена в декрете, а отложенных денег нет. Каждое утро он идет туда как на каторгу, злится и стыдится того, что потерял себя", – отметил Самбурский.

По мнению специалиста, в такой ситуации важно признать, что в данный момент искать работу мечты не время. Как только это произойдет, состояние стабилизируется и начнется переход в стратегию выживания. В этом состоянии надо сфокусироваться на малых успехах, посоветовал специалист.





Станислав Самбурский клинический психолог Для этого будет полезно завести ежедневник и отмечать, что полезного удалось сделать и чему научиться. Это может быть даже "выдержал скучные совещания и не сорвался", "договорился с трудным клиентом". Нужно хвалить себя, и это не про самообман, а сохранение связи с тем, что ты эффективный профессионал. Это помогает восстановить дофаминовую цепочку: что-то сделали, получили результат и удовлетворение.

"В любом случае удовлетворенность от работы – это не про "найти идеальное место": можно вечно скакать из организации в организацию, потому как что-то не понравилось. Прежде всего, это про умение создавать на текущем месте совпадение между своими ценностями и тем, что ты делаешь. Даже если оно будет небольшое, психика начнет дышать свободнее", – считает эксперт.

В конечном итоге надо позволить себе не страдать, а наслаждаться тем, что имеешь, заключил Самбурский.

