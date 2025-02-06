Психолог Яушева назвала главное отличие стресса на работе от выгорания

Свыше половины россиян сталкиваются на работе с нервным напряжением, а треть – с раздражением, утверждают аналитики. Вместе с экспертом разбираемся, как справиться с негативными чувствами и не допустить, чтобы они переросли в выгорание.
Дискомфорт от всего
Сотрудники российских компаний постоянно испытывают от работы стресс, сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску вакансий. В частности, 37% респондентов описали интенсивность своих переживаний как умеренную, 30% назвали ее высокой, а 17% – очень высокой.
Беспокойство практически в равной степени характерно для обоих полов: среди женщин оно распространено немногим чаще, чем среди мужчин. C возрастом же напряжение становится менее выраженным, не превышая средний уровень среди опрошенных старше 55 лет.
В качестве способа борьбы с негативными чувствами работники предпочли бы иметь доступ к корпоративной психологической помощи. В 60% случаев причиной обращения к специалисту послужили бы стресс и выгорание, в 40% – личные трудности, а в 39% – эмоциональная нестабильность и проблемы с мотивацией.
В свою очередь, треть россиян также часто ощущает на работе раздражение. В то же время у 55% респондентов подобное состояние возникает редко, а у 11% – вообще никогда.
Основным поводов для дискомфорта среди 45% участников опроса стали сложности с донесением своей позиции до начальства в спорных ситуациях.
Наконец раздражение провоцирует невозможность взять отпуск в нужное время (24%), шумная обстановка в офисе (21%), а также навязчивое желание коллег и начальства обсуждать личные темы и необходимость участвовать в жизни компании (16%).
Постоянное измождение
Как правило, обыкновенный стресс от работы возникает из-за усталости и перегрузки и носит временный характер. Однако истощение может стать хроническим и перерасти в выгорание, предупредила в разговоре с Москвой 24 психолог Дарья Яушева.
Зачастую проблема проявляется и на физическом уровне в виде частых головных болей, бессонницы, напряжения в теле и нарушений в работе ЖКТ, отметила эксперт. По ее словам, если такое состояние сохраняется в течение нескольких недель или месяцев, необходимо задуматься о его профилактике.
Эффективный способ справиться с нервным истощением в таких случаях – определить границы, подчеркнула Яушева. Важно четко разграничить рабочее и личное время, искать возможности делегировать некоторые задачи и отказываться от сверхурочного труда при условии, что он не компенсируется.
Избавиться от стресса помогает и любая физическая активность. Психолог указала, что легкие тренировки, прогулки, йога снижают уровень кортизола – гормона стресса.
"Но также важно и восстанавливаться. Введите в свою рутину регулярные короткие перерывы в течение дня. Уделяйте отдыху по 5–10 минут каждые 1,5 часа. Плюс старайтесь сохранять полноценный ежедневный 7–9 часовой сон и планируйте отпуска", – посоветовала психолог.
Также эксперт добавила, что при невозможности контролировать собственные переживания лучше задуматься о психотерапии или коучинге.
Однако в некоторых обстоятельствах действенными оказываются лишь более радикальные меры. В частности, когда тревога появляется перед каждым рабочим днем и мысли о плохом не отпускают даже в выходные – это плохой сигнал. Настораживать должно и ощущение жизни на автомате: если привычные радости больше не приносят удовольствия и ощущение своей бесполезности и беспомощности усиливает напряжение. Тогда единственный выход – решиться на перемены и устроиться в новое место, резюмировала Яушева.