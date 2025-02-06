Психолог Яушева назвала главное отличие стресса на работе от выгорания

Свыше половины россиян сталкиваются на работе с нервным напряжением, а треть – с раздражением, утверждают аналитики. Вместе с экспертом разбираемся, как справиться с негативными чувствами и не допустить, чтобы они переросли в выгорание.

Дискомфорт от всего

Сотрудники российских компаний постоянно испытывают от работы стресс, сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску вакансий. В частности, 37% респондентов описали интенсивность своих переживаний как умеренную, 30% назвали ее высокой, а 17% – очень высокой.

Беспокойство практически в равной степени характерно для обоих полов: среди женщин оно распространено немногим чаще, чем среди мужчин. C возрастом же напряжение становится менее выраженным, не превышая средний уровень среди опрошенных старше 55 лет.

В качестве способа борьбы с негативными чувствами работники предпочли бы иметь доступ к корпоративной психологической помощи. В 60% случаев причиной обращения к специалисту послужили бы стресс и выгорание, в 40% – личные трудности, а в 39% – эмоциональная нестабильность и проблемы с мотивацией.

В свою очередь, треть россиян также часто ощущает на работе раздражение. В то же время у 55% респондентов подобное состояние возникает редко, а у 11% – вообще никогда.

Основным поводов для дискомфорта среди 45% участников опроса стали сложности с донесением своей позиции до начальства в спорных ситуациях.



из данных исследования На втором месте (36%) – много отчетов и задач, которые можно было бы оптимизировать, а на третьем – многочисленные звонки и встречи (25%).

Наконец раздражение провоцирует невозможность взять отпуск в нужное время (24%), шумная обстановка в офисе (21%), а также навязчивое желание коллег и начальства обсуждать личные темы и необходимость участвовать в жизни компании (16%).

Постоянное измождение

Как правило, обыкновенный стресс от работы возникает из-за усталости и перегрузки и носит временный характер. Однако истощение может стать хроническим и перерасти в выгорание, предупредила в разговоре с Москвой 24 психолог Дарья Яушева.



Дарья Яушева психолог Если даже после выходных и отпуска отсутствует чувство восстановления, нет сил на работу и апатия и раздражение становятся постоянными, стоит говорить о выгорании. При нем привычные задачи кажутся сложными, увеличивается прокрастинация. К тому же происходит снижение интереса и мотивации, все действия кажутся бесполезными.

Зачастую проблема проявляется и на физическом уровне в виде частых головных болей, бессонницы, напряжения в теле и нарушений в работе ЖКТ, отметила эксперт. По ее словам, если такое состояние сохраняется в течение нескольких недель или месяцев, необходимо задуматься о его профилактике.

Эффективный способ справиться с нервным истощением в таких случаях – определить границы, подчеркнула Яушева. Важно четко разграничить рабочее и личное время, искать возможности делегировать некоторые задачи и отказываться от сверхурочного труда при условии, что он не компенсируется.



Избавиться от стресса помогает и любая физическая активность. Психолог указала, что легкие тренировки, прогулки, йога снижают уровень кортизола – гормона стресса.

"Но также важно и восстанавливаться. Введите в свою рутину регулярные короткие перерывы в течение дня. Уделяйте отдыху по 5–10 минут каждые 1,5 часа. Плюс старайтесь сохранять полноценный ежедневный 7–9 часовой сон и планируйте отпуска", – посоветовала психолог.







Дарья Яушева психолог Конечно, следует поддерживать свое психическое здоровье. Если есть возможность – обсудите нагрузку с руководством или коллегами. Если же нет, выходом станет осознанность и работа с эмоциями – ведите дневник переживаний, рефлексируйте, медитируйте. Попробуйте изменить свое отношение к работе и пересмотреть, например, действительно ли вы должны делать все идеально.

Также эксперт добавила, что при невозможности контролировать собственные переживания лучше задуматься о психотерапии или коучинге.

Однако в некоторых обстоятельствах действенными оказываются лишь более радикальные меры. В частности, когда тревога появляется перед каждым рабочим днем и мысли о плохом не отпускают даже в выходные – это плохой сигнал. Настораживать должно и ощущение жизни на автомате: если привычные радости больше не приносят удовольствия и ощущение своей бесполезности и беспомощности усиливает напряжение. Тогда единственный выход – решиться на перемены и устроиться в новое место, резюмировала Яушева.