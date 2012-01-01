HR-специалист Лоикова перечислила признаки токсичного работодателя

Россияне собираются массово увольняться в 2025 году, утверждают некоторые эксперты. По их мнению, в основном сотрудники недовольны отношением начальства. Действительно ли намечается такой тренд и как выявить "токсичную" компанию еще на собеседовании, разбиралась Москва 24.

Хлопнут дверью?

Волна увольнений "из мести" может начаться в России в 2025 году. Опрошенные РБК кадровики объяснили это попытками продемонстрировать начальству разочарование, накопившееся за последние 3–4 года.

По словам экспертов, основной причиной всеобщего негодования стала "неразбериха в рабочих процессах". Большинство не устраивает уровень доходов, поэтому они рассчитывают как минимум на расположение руководства. Однако недовольные не получают и этого. Проблема усугубляется тем, что сами работодатели не ищут способов исправить ситуацию и найти подход к своим подчиненным.

Именно обиду на несправедливое отношение как повод забрать трудовую книжку назвали 57% опрошенных сервисом "Работа.ру" в декабре 2024 года. Также 52% мотивировали свое решение разочарованием в своем деле или компании, 36% – стрессом или выгоранием, а 34% – гневом на начальство или коллег.





из данных исследования Большинство (78%) респондентов, уволившихся в порыве эмоций, спустя некоторое время подтверждают правильность своего решения. Незначительная часть, 8%, все еще сомневается в своей правоте, столько же человек затруднились ответить, и лишь 6% жалеют о принятом в эмоциональном состоянии решении.

Говоря о последствиях ухода с точки зрения дальнейшей карьеры, 47% указали, что это ничего не изменило. В то же время 26% сочли, что их шаг привел к позитивным результатам, а 12% – к негативным. Еще 15% пока не смогли оценить влияние своего выбора на профессиональный путь.

Повод поразмыслить

Нынешнее желание сотрудников увольняться во многом продиктовано внешними обстоятельствами. Среди них – посттравматический стресс еще с ковидных времен и общий рост тревожности, предположила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"Внешне человек может работать как обычно, а потом раз – и резко ощутить обиду, взорваться и положить заявление на стол. Все из-за негативного фона", – добавила эксперт.

В то же время недовольство провоцируют и сами компании: сотрудников фактически вынуждают уходить, когда боссы систематически игнорируют их мнение по рабочим вопросам, обесценивают труд и не выражают никакой благодарности за выполненные задачи. Кроме того, влияет на решение уйти и отсутствие возможностей карьерного роста.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист При этом руководство часто не идет навстречу не потому, что ему так хочется, а потому что неоткуда взять средства для удовлетворения запросов работников. Раньше компаниям были доступны кредиты, которые шли в том числе на зарплаты и бонусы, но в нынешних условиях расходы приходится сокращать.

Однако напряженная атмосфера и проблемные отношения с начальством далеко не всегда являются поводом увольняться – особенно на эмоциях. Не обдумав все риски и последствия заранее, можно сильно пожалеть.

"Есть вероятность, что вы долго будете искать новую работу. А, возможно, повод разозлиться был разовой ситуацией, или триггером стала какая-то личная проблема. Наконец, прощаться вообще неразумно, если у вас нет финансовых запасов", – убеждена Лоикова.

Уходить нужно, если сотрудник систематически сталкивается с токсичным поведением: постоянными оскорблениями, унижениями, игнорированием, нетактичным отношением. В таком случае это даже необходимый шаг для здоровья, подчеркнула эксперт.

Разглядеть токсичность

Устраиваясь на новое место, главное – не перейти из одних стрессовых условий в другие. Для этого нужно проявить внимательность еще на этапе собеседования.

В первую очередь важно понять, какие цели работодатель ставит перед сотрудниками.

"Спросите, чего от вас ждут. Токсичная компания будет требовать нереалистичных достижений и не станет выражать готовность поддерживать вас", – пояснила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Уточните, какая атмосфера в команде. Попросите примеры, как в ней справляются с конфликтами и стрессовыми ситуациями. Если ответы будут неопределенными, уклончивыми или открытого обсуждения таких тем вообще постараются избежать, это должно оттолкнуть.

Не менее важно иметь представление о стиле руководства внутри организации. По словам эксперта, если речь идет о жестком контроле и отсутствии автономии у работников, это должно насторожить.

Нелишним будет обратить внимание и на общую атмосферу собеседования. Нельзя, чтобы соискатель вел себя неуважительно или даже агрессивно, а также позволял себе использовать уничижительные формулировки в адрес коллег, заключила Лоикова.