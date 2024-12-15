HR-эксперт Кудрина назвала главные минусы частой смены работы

Россияне начали чаще менять работу, чтобы увеличить заработок, сообщают аналитики: по их мнению, это сильно сказывается на доходности бизнеса и рынке труда в целом. В материале Москвы 24 выясняем, какой стаж считается идеальным и как удержать сотрудника.

Смена позиций

Согласно опросам, каждый пятый россиянин меняет работу раз в два-три года. Такой тренд в профессиональном сообществе прозвали джоб-хоппинг, или джоб-джампинг, что означает перепрыгивание с одной работы на другую, сообщает "Газета.ру". По мнению бизнес-эксперта Владимира Моженкова, такая тенденция вредит малому и среднему бизнесу.



Владимир Моженков бизнес-эксперт Последние 2–3 года многие сотрудники "прыгают" с работы на работу, иногда всего за 5–10 тысяч рублей прибавки. Они работают 3–4 месяца, уходят, и это создает серьезные проблемы для работодателей.

По словам специалиста, организация тратит время и деньги на адаптацию и обучение молодого сотрудника, но тот снова увольняется.

Отмечается, что такая текучесть кадров обходится работодателям в 20–30% годового дохода. Например, в IT-сфере средний срок работы сотрудника в компании составляет 1,5 года, а в сфере продаж этот показатель снижается до одного. Считается, что тренд отражает нестабильность рынка труда, которая вызвана как экономическими, так и социальными факторами.

Например, в 2022 году Forbes со ссылкой на отчет Millennial Survey от Deloitte сообщал, что только 14% представителей поколения Z готовы задержаться на рабочем месте на пять лет и дольше. Каждый второй планирует уволиться в течение двух лет. В то же время среди представителей поколения Y 36% планировали менять работу в ближайшие два года.

Чтобы не понести большие потери, Моженков рекомендовал внимательно изучать резюме кандидатов при найме.

"Если за год у них значится 2–3 места работы, лучше подумать дважды. При поиске нового члена команды на место уволившегося в течение короткого срока работы сотрудника компания теряет 15–20 его средних зарплат. Эти потери не заметны сразу, но ощутимы для бизнеса", – подчеркнул он.

Меняем подход

Частая смена работы – это результат высокой инфляции и снижения реальных доходов, заметила в разговоре с Москвой 24 трекер для бизнеса по HR-направлению, основатель HR-агентства Евгения Кудрина.



Евгения Кудрина трекер для бизнеса по HR-направлению, основатель HR-агентства 5–10 тысяч рублей могут значительно повлиять на бюджет. В основном это, конечно, касается молодых специалистов. Поэтому они и вынуждены искать новые пути для большего заработка.

Кроме того, россияне стали мобильнее и лояльнее к риску. По словам эксперта, сотрудники не боятся менять работу в поисках лучшего баланса между хорошей зарплатой, интересной вакансией и условиями труда.

"Этому во многом поспособствовала удаленная работа – она расширила географию поиска вакансий и дала больше возможностей для выбора", – заметила эксперт.

При этом Кудрина подчеркнула, что тренд может закрепиться на ближайшие несколько лет и, чтобы сохранить сотрудника, работодателю придется искать новые пути и постоянно улучшать условия.



Евгения Кудрина трекер для бизнеса по HR-направлению, основатель HR-агентства Уже сейчас компании вынуждены пересматривать свои стратегии управления персоналом, уделять больше внимания удержанию сотрудников. Например, предлагать более выгодные условия труда, возможности для профессионального развития и более комфортную рабочую среду.

В то же время Кудрина добавила, что для самих сотрудников частая смена работы тоже может принести немало проблем. Такой подход затрудняет карьерный рост и негативно сказывается на профессиональной репутации.

"Работодатели могут воспринимать таких кандидатов как нестабильных и нелояльных. Ну и, кроме того, периоды между трудоустройством могут приводить к финансовым трудностям", – добавила она.

При этом понятия "идеального стажа" не существует, подчеркнула специалист. По ее словам, многое зависит от отрасли и навыков. В целом показателем стабильности и компетентности на рынке труда считают, если сотрудник работал на одном месте в течение двух-пяти лет.

Эксперт рекомендовала работодателям придерживаться с сотрудниками открытого диалога в формате one-on-one. По ее словам, у каждого работника свои ценности и приоритеты: для кого-то важна гибкость графика, для кого-то – менторство и обучение, а для кого-то – публичное признание заслуг. Важно предлагать то, что будет мотивировать конкретного человека, заключила специалист.