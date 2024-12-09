Эксперт Маслова предупредила о главном риске поиска работы в декабре

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Меняющим работу в декабре стоит учитывать, что их выход на новое место в итоге могут отложить. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала консультант по управлению персоналом, HR бизнес-партнер Наталья Маслова.

Эксперт отметила, что многие работодатели в конце года переключаются на внутренние процессы компании, поэтому времени на прием и обучение сотрудника может не хватить. В этом случае специалисту скажут приступать к своим обязанностям позднее, предупредила Маслова.



Наталья Маслова предупредила консультант по управлению персоналом, HR бизнес-партнер В большинстве случаев вероятность выхода новых сотрудников в конце года снижается, потому что в компаниях есть многоступенчатая система отбора. Но если даже финальное решение принято в декабре, сотрудник, вероятно, приступит к работе только в середине января. Его ведь нужно адаптировать, ввести в курс дела, а в конце декабря многим не до этого.

Однако это не значит, что искать работу в конце года не стоит. Напротив, на рынке могут быть неплохие вакансии, обратила внимание специалист.

"Если человек начал искать работу в декабре, условно, в январе он может пройти финальное собеседование. Либо, например, компания берет тайм-аут на принятие решения и после праздников делает ему оффер", – указала Маслова.

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