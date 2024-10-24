Эксперт Лоикова рассказала, на что обращает внимание HR-специалист на собеседовании

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Пунктуальность кандидата, его внешний вид, речь и тональность общения оцениваются специалистами по подбору персонала в первую очередь. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она предупредила, что опоздание соискателя на встречу может испортить первое впечатление.

"Бывают люди, которые не уважают чужое время. Они опаздывают, их приходится ждать, они забывают перенести встречу. Это базовый красный флаг", – отметила эксперт.

Еще один немаловажный пункт – внешний вид.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист По одежде можно понять заинтересованность человека в работе и степень уважения к собеседнику. Некоторые считают, что не нужно заморачиваться, и приходят, кто в чем вздумал, – в шлепанцах, шортах, мятой футболке, короткой юбке, спортивном костюме. Это неправильно.

Перед походом на собеседование специалист посоветовала внимательно изучить, как выглядят сотрудники, например, на сайте организации.

"Стиля нужно придерживаться еще и затем, чтобы вас считали по типу "свой-чужой". Если в айти-компании все ходят в худи, футболках, джинсах, а вы пришли туда в деловом костюме, вас, скорее всего, не воспримут, даже если вы суперпрофессионал. Внутренне будет читаться, что что-то не совпадает", – отметила Лоикова.

Дресс-код важно соблюдать не только при офлайн-собеседовании, но и при разговоре по видеосвязи, добавила она.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Некоторые очень расслабленно подходят к собеседованию по видеосвязи и подключаются в мятой футболке или пижаме. Иногда видно, что человек встал за минуту до звонка.

Также во время беседы HR-специалист обращает внимание на соблюдение правил этикета.

"Нужно не перебивать, вежливо обращаться, не позволять себе токсичного тона. Зачастую некоторым соискателям кажется, что они могут себе позволить хамить. Либо кто-то сразу обращается к человеку на "ты", не спрашивая, как удобно собеседнику", – указала эксперт.

Еще один важный момент – степень подготовки к интервью.

"Часто люди просто откликаются на все подряд, а на собеседовании выясняется, что они ничего не знают о компании. Это пустая трата времени. Вы понимаете, что перед вами человек явно не мотивирован, не заинтересован", – рассказала Лоикова.



Зулия Лоикова независимый HR-специалист Я всегда обращаю внимание на то, как человек общается, какая у него речь. Насколько она грамотная, насыщенная, красивая. А если это какие-то технологические вещи, человек должен очень хорошо владеть терминологией и объяснить сложное простым языком.

Ранее россиянам посоветовали серьезно готовиться к собеседованию, чтобы избежать волнения и паники во время разговора. В частности, перед встречей можно поискать в интернете самые часто задаваемые вопросы для специалистов вашей профессии и продумать ответы.

