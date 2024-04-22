Эксперт Семенова рассказала, как вести себя на собеседовании

Фото: 123RF/bialasiewicz

Серьезная и вдумчивая подготовка к собеседованию помогает справиться с волнением и растерянностью. Особое внимание следует уделить составлению резюме, рассказала карьерный консультант рекрутинговой компании Оксана Семенова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, резюме должно отражать реальный опыт и соответствовать сфере деятельности, в которой человек планирует трудиться.

"Более 90% всех резюме не содержат в себе реальных навыков и компетенций соискателя. Этот пункт очень важен", – сказала Семенова.

Она добавила, что резюме лучше рассылать как можно большему количеству работодателей, чтобы увеличить свои шансы получить приглашение. Эксперт подчеркнула, что при длительном отсутствии собеседований у соискателей может потеряться навык его прохождения. Как она отметила, во время интервью рассказ "вылетает из головы", а уверенность сменяется паникой. Это явление называется "параличом собеседования".

"И в общении с рекрутером оно, конечно, сильно мешает вести себя естественно и произвести наилучшее впечатление. Для большей уверенности в себе подготовьтесь заранее к возможным вопросам и диалогам. Найдите в интернете самые часто задаваемые вопросы для специалистов вашей профессии, продумайте ответы", – посоветовала Семенова.

Женщинам, например, часто задают сложные вопросы про семью и отношение к детям. Это, по мнению консультанта, сильно выбивает из колеи.

"Если спросят про детей, обозначьте, что вопрос с семейной логистикой у вас решен. Как правило, тех, кто ориентирован трудоустроиться, чтобы выйти в декрет, видно сразу. Они представляются как жены и мамы "трех ангелочков". Так делать не следует", – заявила эксперт.

Она посоветовала самим не поднимать такие вопросы, а придерживаться тем, которые раскрывают профессионализм и интерес к работе. Семенова также обратила внимание на возможный отказ даже после успешно пройденного интервью.

"Не бойтесь отказов. Это естественное явление, когда по каким-то причинам специалист не проходит собеседование. Помните, что отказ не является концом света, и если вам отказали в одном месте, значит, вас ждет более подходящая возможность в другом", – заверила специалист.

Если же у будущего работника все еще остался страх трудоустройства в одиночку, он может обратиться к карьерному консультанту, добавила она. Кроме того, обрести уверенность в своих силах помогут курсы повышения квалификации, заключила эксперт.

До этого независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что перед собеседованием стоит побольше узнать о компании и подготовить рассказ о себе.

По ее словам, часто бывает, что человек – профессионал, хорошо разбирается в своей области. Но при этом теряется, когда начинаются какие-то дополнительные вопросы о его биографии. Просьба рассказать немного о себе и своих достижениях ставит его в ступор.