Психолог Лебедева перечислила симптомы постотпускного стресса

Большинство россиян страдают от постотпускного стресса, выяснили аналитики. В чем причины подобного состояния и как эффективно адаптироваться к трудовой рутине, разбиралась Москва 24.

Тревожное возвращение

Только 39% работающих россиян не испытывают беспокойство в первые дни после выхода из отпуска, показало исследование компании SuperJob. Менее всего стрессу подвержены специалисты старше 45 лет – об отсутствии переживаний заявили 42%. В свою очередь, в группе работников от 35 до 45 лет спокойствие сохраняют 34%, а среди персонала до 35 лет – 36%.

У остальных же необходимость заново привыкать к профессиональным будням вызывает стресс. Чтобы избавиться от негатива, практически каждый третий (29%) возвращается домой за 1–2 дня до конца отпуска. Еще 19% начинают трудовой процесс, берясь за более простые задачи, тогда как 18% – поддерживают качественный сон и избегают чрезмерных нагрузок. 8% же принимают витамины и успокоительные, выяснили аналитики.

В единичных случаях справиться с нервным напряжением позволяет выполнение обязанностей уже в последние дни отдыха. А некоторым помогает выйти на смену только в середине рабочей недели. Среди других способов борьбы со стрессом – четкое планирование задач на первое время и плавание в бассейне, говорится в исследовании.

В то же время свыше половины (53%) компаний в стране считают, что сотрудникам, выходящим из отпуска, не требуется адаптация. Напротив, 42% считают такие мероприятия нужными. При этом во время аналогичного исследования в 2011 году за адаптацию высказалось 50% в противовес 41% тех, кто против.

А вот на деле помогают персоналу интегрироваться в трудовую рутину лишь 2% работодателей. Подавляющее большинство (91%) не принимают никаких мер. В 2011 году таких было 5 и 89% соответственно, пришли к выводу эксперты.

Плавная адаптация

Хотя постотпускной стресс не является клиническим диагнозом, проблема может доставлять реальный эмоциональный дискомфорт. Состояние возникает как реакция на контраст между свободным и насыщенным досугом и нагрузкой от работы, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Лебедева.





Наталья Лебедева психолог, кандидат психологических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Новизна отпуска, ожидание веселья и приключений вызывают выброс дофамина. После отпуска уровень гормона падает, и мы это чувствуем. А если возвращаемся к рутине, которая вызывает стресс и разочарование, то хандра может стать еще сильнее.

Как указала психолог, наиболее распространенными симптомами стресса такого типа являются:



отсутствие мотивации или интереса к работе;

постоянная грусть и опустошение;

усталость, несмотря на достаточный сон;

трудности с концентрацией внимания или выполнением задач;

тревожность, раздражительность, перепады настроения.

Чтобы снизить беспокойство от необходимости возобновить трудовые будни, эксперт рекомендовала оставлять свою жилплощадь в чистоте еще перед отъездом. Это создаст более спокойную и упорядоченную атмосферу уже после возвращения. Причем, как подчеркнула Лебедева, приехать домой лучше заранее, хотя бы за день до выхода на смену.

"Оставьте себе время на то, чтобы распаковать вещи, купить продукты, чтобы после окончания первого рабочего дня вас не ждала еще одна смена в быту", – сказала специалист.

По ее словам, не следует и пытаться приступать к задачам резко и брать на себя дополнительные обязательства.

"Некоторые люди испытывают синдром упущенной выгоды во время отпуска и беспокоятся о том, что на работе о них забудут. Стремясь вернуть себе значимость и заметность, они соглашаются участвовать в проектах, которые в итоге вгоняют в еще больший стресс", – пояснила Лебедева.





Наталья Лебедева психолог, кандидат психологических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Планируйте что-то, чего будете ждать с нетерпением: наш мозг жаждет циклов вознаграждения. Когда мы возвращаемся из отпуска, у нас возникает ощущение, что какое-то время следует воздерживаться от досуга. Потому что, в конце концов, мы же только что отдыхали. Однако исследования показывают, что планирование приятных занятий после отпуска может помочь в период восстановления, особенно если занятие способствует расслаблению.

Не менее важно проявлять внимательность к своему телу. Эксперт рекомендовала чаще гулять пешком, чтобы снизить уровень депрессии. Плюс нелишним будет следить за питанием, отдавая предпочтения фруктам и овощам. В идеале – включать в рацион плоды "по принципу светофора" (красные, желтые и зеленые), чтобы максимально обогатить организм витаминами и улучшить самочувствие, резюмировала Лебедева.

