Врач Соловьева: работа в отпуске может вызвать проблемы с сердцем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Привычка работать в отпуске может привести к проблемам с сердцем. Об этом Москве 24 рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.

Ранее стало известно, что большинство россиян не перестают думать о работе даже на отдыхе. В частности, 75% опрошенных заявили, что берут с собой в отпуск ноутбук, 33% работают в автобусе или поезде, а 18% – в самолете, сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на совместное исследование HR-холдинга и сервиса по продаже авиабилетов.

По словам Соловьевой, невозможность расслабиться во время отпуска может быть связана с повышенной тревожностью. Она нередко возникает при депрессивном расстройстве или неврозе.

"Заторможенность психических процессов тоже может быть одной из причин. Однако в этом случае человеку сложно переключиться как с работы на отдых, так и наоборот. Такая особенность может быть следствием постковидного синдрома, травм головы, атеросклероза сосудов мозга или нейровоспаления по типу клещевого энцефалита", – отметила врач.





Надежда Соловьева врач-психиатр Кроме этого, можно выделить неумение делегировать. Но это больше относится к проблемам личности, которой в целом характерна повышенная тревожность и отсутствие доверия.

При этом обстоятельства иногда вынуждают полноценно работать в отпуске, например, самозанятых или руководителей. Однако это грозит выгоранием, добавила эксперт.

"В большинстве случаев из-за этого развиваются пагубные привычки, в том числе тяга к спиртному. Плюс ко всему, многие страдают от перееданий или недоеданий, избыточной социализации с постоянной сменой партнеров или одиночества, которое повышает риск развития сердечных нарушений", – заключила Соловьева.

Ранее врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов рассказал, что депрессия может появиться из-за неправильной осанки. Искривление провоцирует хроническую боль в теле и нарушает синтез гормонов счастья, после чего начинают развиваться невротические нарушения.

