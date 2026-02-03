Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге, умер от удара кулаком в голову

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Девятилетний мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге, скончался от удара похитившего его мужчины кулаком в голову, сообщили в пресс-службе СК России.

По данным ведомства, 30 января обвиняемый после поездки от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе посадил в свою машину ребенка. В пути между ними произошел конфликт, на почве внезапно возникшей личной неприязни мужчина напал на ребенка и нанес ему удар кулаком в голову. Мальчик скончался на месте.

Кроме того, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный целенаправленно уничтожал следы преступления, боясь наказания. После убийства мужчина он помыл автомобиль, который являлся местом преступления, удалил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме, а также другие файлы на технических средствах.

Вместе с тем уточнялось, что задержанный ранее был знаком с мальчиком. В настоящее время следствие проверяет причастность обвиняемого к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних лиц.

О пропаже ребенка стало известно 30 января. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Выяснилось, что он сел в машину, за рулем которого, по данным СМИ, был 38-летний уроженец ЛНР.

Вскоре подозреваемого в похищении мальчика задержали. Сначала он отказался давать показания, но позже признался в убийстве ребенка.

Как писали СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Однако тот отказался и заявил, что расскажет об этом. После слов ребенка мужчина испугался и решил его убить.

В местах пребывания подозреваемого провели обыски. На электронных устройствах мужчины была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних, отметили журналисты.

Спустя несколько дней тело ребенка нашли около Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти. Журналисты уточнили, что он был убит еще до того, как его тело сбросили в воду.

Следствие уже предъявило задержанному обвинение. Ведомство направит в суд ходатайство об аресте обвиняемого.