В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика
Фото: телеграм-канал Baza
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в похищении 9-летнего мальчика, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по городу.
Отмечается, что местонахождение ребенка в настоящий момент не установлено.
По информации следователей, ребенок ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга в пятницу, 30 января, около 14:00 по московскому времени и не вернулся. Мальчик был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.
При этом правоохранители рассматривают версию с похищением ребенка как приоритетную, добавил в беседе с РИА Новости источник в оперативных службах.
Предварительно, мальчик подрабатывал с другими ребятами мойкой машин. Правоохранители выяснили, что ребенок сел в авто с разбитым бампером на Таллинском шоссе. Водителем оказался выходец из ЛНР, рассказал RT собеседник из органов. Причем раньше ребенок не был знаком с мужчиной.
Поиски мальчика продолжаются уже несколько дней. В мероприятиях задействованы сотрудники полиции и поисковые отряды "Лиза Алерт". Волонтерский поиск ведется в информационном режиме: распространение ориентировок, сбор и анализ сведений и так далее. В свою очередь, следователи осматривают камеры видеонаблюдения и проверяют все версии произошедшего.