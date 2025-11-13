Юрист Кофанов: незаконное увольнение можно оспорить в течение месяца

Череповецкий суд восстановил в должности экономиста, уволенного за игру в "танчики" во время рабочего дня. Почему так произошло и в каких случаях сотрудника нельзя наказать за развлечения в офисе, разбиралась Москва 24.

Играть на работе законно?

Сотрудника фанерно-мебельного комбината из Череповца, уволенного за игру в World of Tanks, восстановили в должности с выплатой компенсации. Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу Вологодских судов, весной 2024 года мужчину уволили, предварительно сделав два выговора за "использование корпоративной Сети в личных целях". При этом более чем за 20 лет труда сотрудник якобы не имел нареканий и был на хорошем счету.

В свою очередь, экономист обратился в суд и заявил, что играл только во время перерывов, при этом пользовался исключительно личным интернетом. Кроме того, в суде выяснилось, что в трудовом договоре сотрудника не было запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении руководство подписало задним числом.

В итоге суд полностью удовлетворил иск и восстановил работника в должности. К тому же мужчина получил компенсацию за весь период вынужденного прогула и нанесенный моральный вред – в результате общая сумма составила более 580 тысяч рублей.

При этом ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил в разговоре с Москвой 24, что переписка в мессенджерах и просмотр соцсетей в рабочее время действительно могут быть расценены как дисциплинарный проступок, если в трудовом договоре прописано, что служебный интернет предназначается исключительно для исполнения обязанностей.

Однако в обеденный перерыв, который в рабочее время не включается и не оплачивается, сотрудник может заниматься личными делами. В том числе ходить на прогулку, по магазинам или даже на прием к врачу, отметила учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Всему свое время

В беседе с Москвой 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина подтвердила, что экономист выиграл судебное дело, поскольку пользовался собственным интернетом во время перерывов.



Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Другая ситуация была бы, если бы сотрудник играл на рабочем компьютере и использовал корпоративный интернет. В таком случае начальство бы оказалось право, потому что служебное оборудование нельзя использовать в личных целях.

Еще, по словам эксперта, следует обратить внимание на то, что документы на увольнение были оформлены задним числом. Это противоречит принципам трудового законодательства, что и могло стать основной причиной для восстановления сотрудника.

В целом же, чтобы не допустить подобных ситуаций, работодателю необязательно прописывать в договоре ограничения, запреты на какую-то стороннюю деятельность – на практике так мало кто делает, отметила юрист. Обычно достаточно указать, что сотрудник должен соблюдать трудовую дисциплину – это законное требование, указанное в статьях Трудового кодекса об основных правах и обязанностях работника (21 ТК РФ), а также работодателя (22 ТК РФ). Если же подчиненный занят чем-то другим или просто отсиживается, начальство вправе применить дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора. А при повторном нарушении – уволить, предупредила Шайдуллина.

В свою очередь, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с Москвой 24 посоветовал тем, кто сомневается в законности своего увольнения, сразу обращаться в суд.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Однако у сотрудника есть лишь месяц, чтобы оспорить увольнение.

Юрист также напомнил, что, если невиновность работника будет доказана, руководство обяжут выплатить компенсацию в размере среднего заработка за период лишения возможности трудиться. Плюс можно рассчитывать на возмещение морального вреда, но это, как правило, небольшая сумма, которая будет установлена на усмотрение суда. Обычно она не превышает 50 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.