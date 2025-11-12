Терапевт Лишин: работа из дома на больничном вызывает стресс и осложнения

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам работать, находясь на больничном. Есть ли перспективы у такой идеи и какие риски с ней связаны, разбиралась Москва 24.

Можно и поработать

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство на отзыв законопроект, предлагающий ввести временный адаптивный режим труда. Он поможет россиянам работать на больничном с сохранением дохода, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

В пояснительной записке отмечается, что многие сотрудники с определенными нетяжелыми заболеваниями могут выполнять свою работу в облегченном режиме, в то время как нынешнее законодательство этого не учитывает: подчиненный считается трудоспособным либо полностью нетрудоспособным. В свою очередь, законопроект поможет устранить данный правовой пробел.

Временный адаптивный режим труда, по мнению Нилова, позволит работать во время болезни в щадящем режиме и сохранять при этом 100% доходов. Такая мера будет выгодна в том числе и компаниям, поскольку поможет избежать различных проблем: снизить издержки и потери, к которым приводит отсутствие сотрудников, а также расходы на поиск замены. Кроме того, не нужно будет передавать функции болеющего коллегам, что позволит избежать трений в коллективе, отмечается в законопроекте.

Также предполагается, что временный адаптивный режим труда будет применяться на добровольной основе – по заявлению сотрудника. Обязательным при этом будет наличие медзаключения о возможности работать таким образом. Сам же сотрудник сможет в любой момент прервать договоренность и уйти на больничный, оформив обычный листок нетрудоспособности.

Опасная практика?

Однако, по мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, подобная инициатива пройти не сможет.

"Я еще ни разу не видела ситуации, при которой бы человек просто чихал, и ему давали больничный. Если врач принял решение выписать конкретному трудящемуся листок нетрудоспособности, значит такая мера предполагает определенный период покоя и нахождения дома, особенно при вирусных заболеваниях, когда встает вопрос о возможности заразить всех вокруг. На мой взгляд, после пандемии это уже надо усвоить", – отметила парламентарий в разговоре с Москвой 24.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что касается других видов заболеваний: нагрузка на того сотрудника, у которого есть, например, проблемы сердечного характера и так далее, недопустима. И как человек сможет решить, насколько он болен, можно ли ему работать? Такая оценка окажется достаточно субъективной.

Также член Госдумы напомнила, что покой, назначенный врачом, необходимо соблюдать. Кроме того, спикер высказала мнение, что работа в дистанционном режиме может привести к злоупотреблению со стороны руководства.

"Поэтому предлагаю оставить это в рамках договоренности в трудовом коллективе. Иначе, как только мы примем такое на законодательном уровне, работодатели сразу начнут спрашивать: "Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете, точно на вас нельзя сейчас скинуть вот этот отчет?" – подчеркнула Бессараб.

В свою очередь, врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с Москвой 24 отметил минус адаптивного режима: для выздоровления нужен не только физический, но и моральный покой.





Виктор Лишин врач-терапевт Когда человек напряжен, он не будет выздоравливать быстро, потому что гормон стресса – кортизол – участвует в процессе воспаления. Во время простудного заболевания его количество зашкаливает, и, чтобы снизить его уровень, нужно расслабиться телом и головой.

"Кроме того, стресс может привести к осложнениям. Например, при простуде обычный назофарингит способен перейти в хронический ринит. А если человек лечит больное горло и при этом много работает, разговаривая с кем-либо, то может потерять голос и получить ларингит", – предупредил врач.

Однако врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала инициативу интересной.

"Она может оказаться востребована, если человек будет работать из дома в легком режиме, например, когда у него сломана нога. Однозначно, что в таком состоянии присутствовать в офисе не получится, однако вполне возможно выполнять какие-то задачи, сидя дома за компьютером", – пояснила эксперт.

Правда, сделать это получится только по прошествии нескольких дней, когда общее самочувствие наладится, добавила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Что касается острых заболеваний, то больничный как раз и дается, чтобы полежать и дать возможность организму быстрее поправиться. На самом деле он реально умеет выздоравливать самостоятельно, но если создать для этого правильные условия, в то время как необходимость работать будет затягивать процесс выздоровления.

Также эксперт предупредила, что многим захочется воспользоваться возможностью продолжать трудиться в облегченном режиме и получать полноценную зарплату даже в ущерб здоровью.