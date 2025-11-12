Терапевт Лишин: работа из дома на больничном вызывает стресс и осложнения

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам работать, находясь на больничном. Есть ли перспективы у такой идеи и какие риски с ней связаны, разбиралась Москва 24.
Можно и поработать
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство на отзыв законопроект, предлагающий ввести временный адаптивный режим труда. Он поможет россиянам работать на больничном с сохранением дохода, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
В пояснительной записке отмечается, что многие сотрудники с определенными нетяжелыми заболеваниями могут выполнять свою работу в облегченном режиме, в то время как нынешнее законодательство этого не учитывает: подчиненный считается трудоспособным либо полностью нетрудоспособным. В свою очередь, законопроект поможет устранить данный правовой пробел.
Временный адаптивный режим труда, по мнению Нилова, позволит работать во время болезни в щадящем режиме и сохранять при этом 100% доходов. Такая мера будет выгодна в том числе и компаниям, поскольку поможет избежать различных проблем: снизить издержки и потери, к которым приводит отсутствие сотрудников, а также расходы на поиск замены. Кроме того, не нужно будет передавать функции болеющего коллегам, что позволит избежать трений в коллективе, отмечается в законопроекте.
Также предполагается, что временный адаптивный режим труда будет применяться на добровольной основе – по заявлению сотрудника. Обязательным при этом будет наличие медзаключения о возможности работать таким образом. Сам же сотрудник сможет в любой момент прервать договоренность и уйти на больничный, оформив обычный листок нетрудоспособности.
Опасная практика?
Однако, по мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, подобная инициатива пройти не сможет.
"Я еще ни разу не видела ситуации, при которой бы человек просто чихал, и ему давали больничный. Если врач принял решение выписать конкретному трудящемуся листок нетрудоспособности, значит такая мера предполагает определенный период покоя и нахождения дома, особенно при вирусных заболеваниях, когда встает вопрос о возможности заразить всех вокруг. На мой взгляд, после пандемии это уже надо усвоить", – отметила парламентарий в разговоре с Москвой 24.
Также член Госдумы напомнила, что покой, назначенный врачом, необходимо соблюдать. Кроме того, спикер высказала мнение, что работа в дистанционном режиме может привести к злоупотреблению со стороны руководства.
"Поэтому предлагаю оставить это в рамках договоренности в трудовом коллективе. Иначе, как только мы примем такое на законодательном уровне, работодатели сразу начнут спрашивать: "Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете, точно на вас нельзя сейчас скинуть вот этот отчет?" – подчеркнула Бессараб.
В свою очередь, врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с Москвой 24 отметил минус адаптивного режима: для выздоровления нужен не только физический, но и моральный покой.
"Кроме того, стресс может привести к осложнениям. Например, при простуде обычный назофарингит способен перейти в хронический ринит. А если человек лечит больное горло и при этом много работает, разговаривая с кем-либо, то может потерять голос и получить ларингит", – предупредил врач.
Однако врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала инициативу интересной.
"Она может оказаться востребована, если человек будет работать из дома в легком режиме, например, когда у него сломана нога. Однозначно, что в таком состоянии присутствовать в офисе не получится, однако вполне возможно выполнять какие-то задачи, сидя дома за компьютером", – пояснила эксперт.
Правда, сделать это получится только по прошествии нескольких дней, когда общее самочувствие наладится, добавила врач.
Также эксперт предупредила, что многим захочется воспользоваться возможностью продолжать трудиться в облегченном режиме и получать полноценную зарплату даже в ущерб здоровью.