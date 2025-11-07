Эксперт Шайдуллина объяснила, о каких правах должны знать сотрудники при увольнении

В первый месяц после ухода из компании россияне могут получать выплаты по временной нетрудоспособности, напомнил эксперт. О каких еще правах и обязанностях должны помнить сотрудники при увольнении, разбиралась Москва 24.

Ушел и заболел

Бывшие сотрудники могут рассчитывать на оплату больничного даже после увольнения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, такая выплата в рамках обязательного социального страхования, как пособие по временной нетрудоспособности, может осуществляться и в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений.

"В таком случае расчет дневного размера пособия будет проводиться путем произведения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа", – пояснил он.

Расчет выплаты эксперт разобрал на примере. Если работник получал в 2023 году 75 тысяч рублей, а в 2024-м – 85 тысяч ежемесячно, то в случае болезни после увольнения в 2025-м дневной размер пособия составит 1 578,08 рубля.

"Если, например, гражданин будет болеть 14 дней, размер пособия составит 22 093,12 рубля", – пояснил Балынин.

При этом первые три дня больничного будет оплачивать бывший работодатель, а остальные – Социальный фонд России, добавил экономист.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова предупредила, что дистанционно работающего сотрудника могут уволить, если он не взаимодействует с работодателем по трудовым вопросам более двух рабочих дней подряд с момента их получения.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что уволить могут и за пост в соцсетях. Например, если он будет содержать информацию, относящуюся к коммерческой тайне компании. Но такое возможно, только если работник официально был к ней допущен и подписал соответствующие документы, подчеркнула она.

Другие тонкости увольнения

Независимо от того, по какому основанию человек уволился, у него действительно есть право на оплату больничного листа в ближайшие 30 дней, отметила в разговоре с Москвой 24 учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

"То есть, например, работник уволился, а через две недели заболел. Тогда ему в обычном порядке оформляется больничный лист, который затем поступает в электронную систему, и экс-сотрудник получает выплату", – пояснила эксперт.



Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Но здесь важно понимать, что размер оплаты больничного после увольнения часто меньше того, который был, когда человек работал. Ведь в последнем случае он рассчитывался из заработка и стажа работы. И если человек трудится 8 лет и больше, то выплачивается 100% от среднего заработка, после же увольнения в любом случае – только 60%.

Плюс надо учитывать, что компенсируют только период болезни самого бывшего работника. Уход за больным родственником после увольнения не оплачивается, предупредила Митрофанова.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина в беседе с Москвой 24 также отметила, что при увольнении по собственному желанию работники должны помнить о своей обязанности предупреждать работодателя о решении уйти за 14 календарных дней.

"Но из этого правила есть исключения. Например, генеральный директор должен сообщить о своем увольнении за один месяц. А вот работник, который еще не прошел испытательный срок, может уволиться по собственному желанию, предупредив работодателя не позднее чем за три дня", – отметила эксперт.



Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Зато в любое время до официального увольнения у работника есть право передумать и отозвать свое заявление. Сделать это надо в письменном виде. Но тут опять же есть одно небольшое исключение: остаться не получится, если на место работника уже приглашен человек из другой организации и он уже успел уволиться у предыдущего работодателя.

Еще работник может оспорить любое увольнение, даже по собственному желанию или соглашению сторон, если считает, что его права были как-то нарушены. Но сделать это важно в течение месяца после увольнения или получения трудовой книжки, подчеркнула юрист.

Этот срок ни в коем случае нельзя пропускать, иначе восстановить сотрудника в судебном порядке будет довольно сложно, предупредила Шайдуллина.