Эксперт рассказала, за что могут уволить сотрудника на удаленке

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Руководство может уволить дистанционно работающего сотрудника, если он не отвечает на трудовые вопросы более двух дней подряд. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Если дистанционный сотрудник не взаимодействует с работодателем по трудовым вопросам более двух рабочих дней подряд с момента их получения, то с ним имеют право расторгнуть трудовой договор.

Специалист добавила, что в целом Трудовой кодекс содержит немало оснований для увольнения. К примеру, с сотрудником могут расторгнуть договор за появление на рабочем месте в нетрезвом виде или прогул. Также за утрату доверия и не прохождение испытательного срока.

Кроме того, работника могут уволить, если он предоставил подложный документ при приеме на работу.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Сотрудник принес поддельный документ, когда заключался трудовой договор. Работодатель принял его на должность. Но уже в процессе узнает, что диплом или еще какой-то обязательный при трудоустройстве документ является поддельным. В таком случае он имеет право уволить работника.

Ранее россиянам напомнили, что работодатель не вправе наказывать сотрудников рублем. Отмечается, что такое понятие, как "штраф", отсутствует в российском трудовом законодательстве. За провинность начальство может применить только такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор и увольнение.

