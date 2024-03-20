20 марта, 18:46Общество
Эксперт рассказала, за что могут уволить сотрудника на удаленке
Фото: 123RF/pitinan
Руководство может уволить дистанционно работающего сотрудника, если он не отвечает на трудовые вопросы более двух дней подряд. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Специалист добавила, что в целом Трудовой кодекс содержит немало оснований для увольнения. К примеру, с сотрудником могут расторгнуть договор за появление на рабочем месте в нетрезвом виде или прогул. Также за утрату доверия и не прохождение испытательного срока.
Кроме того, работника могут уволить, если он предоставил подложный документ при приеме на работу.
Ранее россиянам напомнили, что работодатель не вправе наказывать сотрудников рублем. Отмечается, что такое понятие, как "штраф", отсутствует в российском трудовом законодательстве. За провинность начальство может применить только такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор и увольнение.
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