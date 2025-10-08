Форма поиска по сайту

08 октября, 16:40

Общество
Юрист Шайдуллина: сотрудник имеет право не выходить на работу в холодный офис

Правомерный отказ: в каких ситуациях сотрудник может не выходить на работу

Сотрудник вправе не выходить на работу, если ему не выплачивают зарплату более 15 дней, рассказали эксперты. В каких еще ситуациях отказ от выполнения обязанностей считается законным, разбиралась Москва 24.

До зарплаты – дома

Фото: depositfotos/vadimphoto1@gmail.com

Сотрудник, которому не выплачивают зарплату более 15 дней, вправе не выходить на работу до погашения долга. При этом необходимо заранее в письменной форме предупредить руководство о приостановке деятельности, как этого требует статья об ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты (142 ТК РФ). Об этом рассказала директор по персоналу Юлия Санина.

По ее словам, в этом случае за сотрудником все равно сохранится средняя зарплата. Вернуться же к трудовым обязанностям он обязан не позднее следующего рабочего дня после того, как получит письменное уведомление о выплате в день возвращения.

Однако из этого правила есть и исключения, например в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.
Юлия Санина
директор по персоналу

Также Санина напомнила, что существуют категории, которые не вправе самовольно покинуть рабочее место. К ним относятся в том числе государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, а также обслуживающие особо опасные виды производств и оборудования. Для этих категорий порядок выплат устанавливается в индивидуальном порядке, подчеркнула эксперт.

Ранее в Госдуме напомнили работодателям о необходимости индексировать оклады сотрудников. По словам парламентария Сергея Гаврилова, в бюджетных организациях это закреплено напрямую, а в коммерческих отмечается в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

"Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями", – сказал депутат.

Незаконные задачи

Фото: 123RF/cunaplus

Если сотруднику исправно выплачивают зарплату, других законных поводов не выйти на работу у него практически нет. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

В то же время есть ситуации, когда в офисе просто невозможно находиться. Например, зимой там отключили отопление и в помещении очень холодно. Согласно нормам СанПиН, минимальная температура в офисе при сидячей работе в холодное время года должна составлять 19 градусов, при тяжелом физическом труде – 13.

"В случае нарушения нужно написать заявление на имя работодателя с объяснением причины невыхода и можно остаться дома", – сказала специалист.

При этом сотрудник вправе отказаться от выполнения определенных задач, согласно статье о формах самозащиты (379 ТК РФ). К примеру, если ему дают дополнительные обязанности, которые не предусмотрены трудовым договором или угрожают жизни и здоровью, отметила юрист.

Например, электрика не обеспечили специальными диэлектрическими перчатками, другими средствами индивидуальной защиты и отправили вкручивать лампочки. Он может написать заявление на имя руководителя, изложив причину отказа от выполнения задачи. Средний заработок при этом будет сохраняться.  
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Если работодатель попытается надавить на сотрудника или даже уволить за несогласие, стоит обратиться в суд, сказала Шайдуллина.

"Пока длится процесс, даже уволенному, если он выиграет дело, работодатель обязан выплатить среднемесячную зарплату за то время, пока длился спор", – добавила эксперт. 

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала Москве 24, что подчиненный вправе отказаться выходить на работу в другое структурное подразделение или приступать к обязанностям на новой позиции, если не хочет этого делать и не давал письменного согласия. При этом он должен предоставить заявление о том, что возражает против перевода, отметила специалист.

Правда, здесь следует учитывать нюансы. В частности, работодатель может перевести сотрудника в другой отдел, если в трудовом договоре не прописано, к какому подразделению он относится. Но здесь также важно, чтобы при переводе должность и трудовая функция никак не менялись.
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам

"Например, если в трудовом договоре слесаря указана лишь должность, но нет информации, что он трудится в конкретном цехе, тогда его можно переводить без согласия", – пояснила Митрофанова.

Кроме этого, работник может оказаться на другой позиции или ином структурном подразделении в случаях катастроф природного и техногенного характера, а также производственной аварии или других экстренных ситуациях, отметила эксперт. Однако такой перевод не может длиться дольше одного месяца, и это не должна быть работа более низкой квалификации, предупредила Митрофанова.

Трошина Любовь

обществоистории

