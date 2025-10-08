Юрист Шайдуллина: сотрудник имеет право не выходить на работу в холодный офис

Сотрудник вправе не выходить на работу, если ему не выплачивают зарплату более 15 дней, рассказали эксперты. В каких еще ситуациях отказ от выполнения обязанностей считается законным, разбиралась Москва 24.

До зарплаты – дома

Сотрудник, которому не выплачивают зарплату более 15 дней, вправе не выходить на работу до погашения долга. При этом необходимо заранее в письменной форме предупредить руководство о приостановке деятельности, как этого требует статья об ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты (142 ТК РФ). Об этом рассказала директор по персоналу Юлия Санина.

По ее словам, в этом случае за сотрудником все равно сохранится средняя зарплата. Вернуться же к трудовым обязанностям он обязан не позднее следующего рабочего дня после того, как получит письменное уведомление о выплате в день возвращения.





Юлия Санина директор по персоналу Однако из этого правила есть и исключения, например в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.

Также Санина напомнила, что существуют категории, которые не вправе самовольно покинуть рабочее место. К ним относятся в том числе государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, а также обслуживающие особо опасные виды производств и оборудования. Для этих категорий порядок выплат устанавливается в индивидуальном порядке, подчеркнула эксперт.

Ранее в Госдуме напомнили работодателям о необходимости индексировать оклады сотрудников. По словам парламентария Сергея Гаврилова, в бюджетных организациях это закреплено напрямую, а в коммерческих отмечается в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

"Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями", – сказал депутат.

Незаконные задачи

Если сотруднику исправно выплачивают зарплату, других законных поводов не выйти на работу у него практически нет. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

В то же время есть ситуации, когда в офисе просто невозможно находиться. Например, зимой там отключили отопление и в помещении очень холодно. Согласно нормам СанПиН, минимальная температура в офисе при сидячей работе в холодное время года должна составлять 19 градусов, при тяжелом физическом труде – 13.

"В случае нарушения нужно написать заявление на имя работодателя с объяснением причины невыхода и можно остаться дома", – сказала специалист.

При этом сотрудник вправе отказаться от выполнения определенных задач, согласно статье о формах самозащиты (379 ТК РФ). К примеру, если ему дают дополнительные обязанности, которые не предусмотрены трудовым договором или угрожают жизни и здоровью, отметила юрист.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Например, электрика не обеспечили специальными диэлектрическими перчатками, другими средствами индивидуальной защиты и отправили вкручивать лампочки. Он может написать заявление на имя руководителя, изложив причину отказа от выполнения задачи. Средний заработок при этом будет сохраняться.

Если работодатель попытается надавить на сотрудника или даже уволить за несогласие, стоит обратиться в суд, сказала Шайдуллина.

"Пока длится процесс, даже уволенному, если он выиграет дело, работодатель обязан выплатить среднемесячную зарплату за то время, пока длился спор", – добавила эксперт.

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала Москве 24, что подчиненный вправе отказаться выходить на работу в другое структурное подразделение или приступать к обязанностям на новой позиции, если не хочет этого делать и не давал письменного согласия. При этом он должен предоставить заявление о том, что возражает против перевода, отметила специалист.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Правда, здесь следует учитывать нюансы. В частности, работодатель может перевести сотрудника в другой отдел, если в трудовом договоре не прописано, к какому подразделению он относится. Но здесь также важно, чтобы при переводе должность и трудовая функция никак не менялись.

"Например, если в трудовом договоре слесаря указана лишь должность, но нет информации, что он трудится в конкретном цехе, тогда его можно переводить без согласия", – пояснила Митрофанова.

Кроме этого, работник может оказаться на другой позиции или ином структурном подразделении в случаях катастроф природного и техногенного характера, а также производственной аварии или других экстренных ситуациях, отметила эксперт. Однако такой перевод не может длиться дольше одного месяца, и это не должна быть работа более низкой квалификации, предупредила Митрофанова.

