Юрист Шайдуллина: сотрудник имеет право не выходить на работу в холодный офис

Сотрудник вправе не выходить на работу, если ему не выплачивают зарплату более 15 дней, рассказали эксперты. В каких еще ситуациях отказ от выполнения обязанностей считается законным, разбиралась Москва 24.
До зарплаты – дома
Сотрудник, которому не выплачивают зарплату более 15 дней, вправе не выходить на работу до погашения долга. При этом необходимо заранее в письменной форме предупредить руководство о приостановке деятельности, как этого требует статья об ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты (142 ТК РФ). Об этом рассказала директор по персоналу Юлия Санина.
По ее словам, в этом случае за сотрудником все равно сохранится средняя зарплата. Вернуться же к трудовым обязанностям он обязан не позднее следующего рабочего дня после того, как получит письменное уведомление о выплате в день возвращения.
Также Санина напомнила, что существуют категории, которые не вправе самовольно покинуть рабочее место. К ним относятся в том числе государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, а также обслуживающие особо опасные виды производств и оборудования. Для этих категорий порядок выплат устанавливается в индивидуальном порядке, подчеркнула эксперт.
Ранее в Госдуме напомнили работодателям о необходимости индексировать оклады сотрудников. По словам парламентария Сергея Гаврилова, в бюджетных организациях это закреплено напрямую, а в коммерческих отмечается в коллективном договоре или локальных нормативных актах.
"Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями", – сказал депутат.
Незаконные задачи
Если сотруднику исправно выплачивают зарплату, других законных поводов не выйти на работу у него практически нет. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.
В то же время есть ситуации, когда в офисе просто невозможно находиться. Например, зимой там отключили отопление и в помещении очень холодно. Согласно нормам СанПиН, минимальная температура в офисе при сидячей работе в холодное время года должна составлять 19 градусов, при тяжелом физическом труде – 13.
"В случае нарушения нужно написать заявление на имя работодателя с объяснением причины невыхода и можно остаться дома", – сказала специалист.
При этом сотрудник вправе отказаться от выполнения определенных задач, согласно статье о формах самозащиты (379 ТК РФ). К примеру, если ему дают дополнительные обязанности, которые не предусмотрены трудовым договором или угрожают жизни и здоровью, отметила юрист.
Если работодатель попытается надавить на сотрудника или даже уволить за несогласие, стоит обратиться в суд, сказала Шайдуллина.
"Пока длится процесс, даже уволенному, если он выиграет дело, работодатель обязан выплатить среднемесячную зарплату за то время, пока длился спор", – добавила эксперт.
Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала Москве 24, что подчиненный вправе отказаться выходить на работу в другое структурное подразделение или приступать к обязанностям на новой позиции, если не хочет этого делать и не давал письменного согласия. При этом он должен предоставить заявление о том, что возражает против перевода, отметила специалист.
"Например, если в трудовом договоре слесаря указана лишь должность, но нет информации, что он трудится в конкретном цехе, тогда его можно переводить без согласия", – пояснила Митрофанова.
Кроме этого, работник может оказаться на другой позиции или ином структурном подразделении в случаях катастроф природного и техногенного характера, а также производственной аварии или других экстренных ситуациях, отметила эксперт. Однако такой перевод не может длиться дольше одного месяца, и это не должна быть работа более низкой квалификации, предупредила Митрофанова.