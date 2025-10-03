HR-эксперт Мурадян: зумеры могут не выйти на работу из-за небольшого волнения

Российские зумеры не выходят на работу из-за панических атак, утверждают эксперты. Действительно ли это может быть поводом для того, чтобы остаться дома, и как на это реагирует бизнес, разбиралась Москва 24.

Нежное поколение?

Российские зумеры, только начинающие строить карьеру, все чаще позволяют себе не выходить на работу по причине психологического состояния. Об этом "Газете.ру" рассказала HR-директор одной из групп компаний Екатерина Зеленкова.





Екатерина Зеленкова HR-директор К примеру, ехал в автобусе, столкнулся с панической атакой и не смог приехать. Это пока не массовое явление, но такая тенденция есть.

Эксперт отметила, что подход, когда на первое место сотрудники ставят именно себя и свое ментальное здоровье, отличается от поведения более старшего поколения. Последние, по ее словам, привыкли "держаться до последнего" и выходить на работу даже в сложных ситуациях.

По ее мнению, одной из причин такого поведения зумеров может быть информационная среда, в которой считается нормальным открыто говорить о терапии, психическом здоровье и выгорании. Это сильно влияет на молодых специалистов, заставляя их иначе воспринимать баланс между работой и личной жизнью.

При этом работодателям не стоит ограждаться от сложившегося тренда, так как зумеры – будущее рынка труда, подчеркнула Зеленкова.

"Поэтому задача бизнеса сегодня – прислушиваться к этим изменениям, подстраивать процессы, находить баланс между требованиями и поддержкой. Если мы хотим, чтобы компания развивалась, нужно учиться работать с новым поколением – иначе рано или поздно оно просто выберет более лояльного работодателя", – сказала эксперт.

Пора на больничный?

Паническая атака считается тяжелым состоянием, которое нельзя спутать с простым волнением, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская. Зумеры, по ее мнению, могут быть подвержены таким приступам, потому что являются очень эмоциональными и все воспринимают близко к сердцу.

"Они происходят, когда у человека появляется какой-либо вид напряжения. Постепенно психика накапливает потенциал заряда, который надо куда-то деть. В итоге получается паническая атака. При этом человек иногда вообще находится в неадекватном состоянии. Появляется внезапное чувство страха, спазм в горле, усиленное сердцебиение, скованность в движениях", – пояснила врач.

У кого-то атака может проявляться повышенным давлением и даже мочеиспусканием, спазмами в кишечнике и головной болью. Также иногда сложно сделать глубокий вдох.

В некоторых случаях это состояние можно спутать с ишемической болезнью сердца, для которой характерны в том числе отдышка и перебои в работе органа. Таким образом, ситуацию можно оценить как критическую, отметила эксперт.





Диана Генварская врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Об этом мало кто знает, но с такой проблемой сотруднику могут дать больничный вплоть до полутора месяцев, если он обратится в психоневрологический диспансер. Все это время человек должен будет лечиться, проходить курс психотерапии.

При выявлении проблемы лучше всего обратиться к специалисту. Если же паническая атака вдруг началась, надо в первую очередь замедлить свое сознание с помощью правильного дыхания. Сделать длительный вдох, затем паузу, а после – длительный выдох. При этом необходимо концентрироваться именно на дыхании, а потом постепенно переключать фокус на отдельные группы мышц и начать их расслаблять: сначала мускулы лица, затем шеи, горла и так далее.

"Также в такие моменты важно переключить внимание. Поможет следующее упражнение: важно взглядом найти пять предметов. Затем четыре, которые можно потрогать, три, которые можно услышать, два, которые можно понюхать, и один, который можно попробовать на вкус", – заключила Генварская.

При этом работодателю сложно определить, симулирует сотрудник или у него паническая атака, рассказал Москве 24 HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. По его мнению, не все зумеры ведут себя безответственно, но при этом симулируют чаще других. А некоторые могут не пойти на работу даже из-за небольшого волнения.

Но ввиду кадрового голода некоторым работодателям приходится подстраиваться под обстоятельства, подчеркнул эксперт.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Такое будет происходить до тех пор, пока на рынке труда не хватает людей. Как только на нем появится следующее поколение, зумеров ждут очень большие перемены. Их просто начнут отодвигать в сторону, заменив другими сотрудниками.

"В настоящее время только крупные компании могут позволить себе нанимать корпоративных психологов, делать гибридный график, проводить бесплатные занятия по йоге. Маленькие организации просто тщательно собирают рекомендации на зумера, прежде чем его нанять. Иначе придется закладывать в бюджет риски, обусловленные тем, что такой работник может принести убытки", – отметил Мурадян.

При этом некоторые компании вовсе стараются не нанимать молодых специалистов, отдавая предпочтение работникам старшего поколения – более опытным, лояльным, усидчивым, предсказуемым и постоянным, подчеркнул эксперт.

