Путин поздравил сотрудников спецслужб с их профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с их профессиональным праздником. Видеообращение российского президента было опубликовано на сайте Кремля.

"В этот праздник мы чествуем профессионалов, мужественных и сильных людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную стезю, тех, кто оберегает суверенитет и конституционный строй страны, защищает ее национальные интересы, отстаивает права и свободы граждан, своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносит неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы", – отметил Путин.

По его словам, сотрудники органов безопасности всегда ценили и берегли лучшие традиции своих служб, сохраняли преемственность поколений и щедро делились бесценным опытом с молодыми коллегами. В свою очередь, ветераны спецслужб всегда будут нравственным ориентиром для современного поколения. Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая Великую Победу.

"Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже ХХ и ХХI веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма", – добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что сегодняшнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления спецпрограмм достойно продолжает дело своих предшественников.

Российский лидер поблагодарил руководство и личный состав спецслужб за четкую и слаженную работу в любой, самой сложной обстановке. Отдельно президент поблагодарил сотрудников, выполняющих служебных задачи в условиях спецоперации.

"Уверен, что вы каждый на своем участке и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе родине и нашему великому народу. Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно, с наступающим, 2026 годом!" – заключил Путин.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что в России предотвратили 273 теракта с начала 2025 года. Помимо этого, перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке, вскрыта и пресечена работа 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения.

В частности, ранее сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт возле здания администрации Волгодонска в Ростовской области. Силовики задержали студентку колледжа с самодельным взрывным устройством мощностью 10 килограммов.