Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:23

Политика

Путин поздравил сотрудников спецслужб с их профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с их профессиональным праздником. Видеообращение российского президента было опубликовано на сайте Кремля.

"В этот праздник мы чествуем профессионалов, мужественных и сильных людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную стезю, тех, кто оберегает суверенитет и конституционный строй страны, защищает ее национальные интересы, отстаивает права и свободы граждан, своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносит неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы", – отметил Путин.

По его словам, сотрудники органов безопасности всегда ценили и берегли лучшие традиции своих служб, сохраняли преемственность поколений и щедро делились бесценным опытом с молодыми коллегами. В свою очередь, ветераны спецслужб всегда будут нравственным ориентиром для современного поколения. Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая Великую Победу.

"Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже ХХ и ХХI веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма", – добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что сегодняшнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления спецпрограмм достойно продолжает дело своих предшественников.

Российский лидер поблагодарил руководство и личный состав спецслужб за четкую и слаженную работу в любой, самой сложной обстановке. Отдельно президент поблагодарил сотрудников, выполняющих служебных задачи в условиях спецоперации.

"Уверен, что вы каждый на своем участке и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе родине и нашему великому народу. Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно, с наступающим, 2026 годом!" – заключил Путин.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что в России предотвратили 273 теракта с начала 2025 года. Помимо этого, перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке, вскрыта и пресечена работа 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения.

В частности, ранее сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт возле здания администрации Волгодонска в Ростовской области. Силовики задержали студентку колледжа с самодельным взрывным устройством мощностью 10 килограммов.

Читайте также


властьполитика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика