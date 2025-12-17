ФСБ пресекла теракт в ростовской колонии

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Российские силовики пресекли теракт, который готовили заключенные – граждане одной из стран Средней Азии в колонии в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

"Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий", – заявили в ведомстве.

В июне 2024 года заключенные захватили сотрудников ФСИН в заложники в ростовском СИЗО. Спустя время там прозвучали выстрелы. Правоохранители освободили заложников, из них никто не пострадал.

При этом некоторые СМИ сообщали, что к захвату могли иметь отношение силы извне, а сам план тщательно разрабатывался на протяжении нескольких месяцев.

