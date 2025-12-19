Количество пострадавших в пансионате в Подмосковье увеличилось до 30 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Количество пострадавших в пансионате "Долгожитель" в Подмосковье увеличилось до 30 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, 27 человек госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое. Кроме того, один человек скончался.

О массовом отравлении в подмосковном пансионате стало известно 19 декабря, постояльцы обратились в экстренные службы с жалобами на самочувствие. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным СК, в результате происшествия погибло три человека. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований.

