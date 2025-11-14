СК завел дело после массового отравления в кафе в Махачкале

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления посетителей кафе в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

13 ноября стало известно об отравлении 14 человек, 6 из них – дети. Всех пострадавших госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Их состояние оценивалось как стабильное.

По данным СУ СК РФ по Дагестану, все заболевшие употребляли продукцию в одном из кафе в Махачкале. Следователи организовали проверку.

Работа кафе была приостановлена. У заболевших и из пищи выявили возбудитель сальмонеллеза. Выяснилось, что в мае заведение уже закрывали после отравления 10 человек едой, доставленной на дом. Тогда были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства.

