Количество отравившихся в колледже Петербурга выросло до 20

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

В колледже "Звездный" Санкт-Петербурга зарегистрировали 20 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

"Из них 2 сотрудника пищеблока ООО "Аурум Плюс". В инфекционных стационарах находятся 8 человек. У 1 заболевшего и 2 сотрудников ООО "Аурум Плюс" выявлен норовирус", – говорится в публикации.

В настоящий момент продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий.

Чтобы не допустить распространения инфекции, был составлен протокол о временном запрете деятельности ООО "Аурум Плюс" в столовой колледжа. Помещения и оборудование опечатаны.

Ранее главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поступили многочисленные обращения от студентов колледжа "Звездный". Они отмечали, что в еде местной столовой находили волосы, накладные ногти, мертвые тараканы и мухи. Кроме того, сообщалось о бегающих по помещениям крысах.

После появления информации о массовом отравлении следователи начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Также собственную проверку организовала прокуратура Петербурга.