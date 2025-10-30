СК начал проверку после отравления учащихся в одном из колледжей Петербурга

Фото: 123RF.com/dojo666

Следователи начали проверку после появления информации о массовом отравлении в одном из колледжей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу.

О проблеме ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. С ее слов, к ней поступили многочисленные обращения от студентов колледжа "Звездный", которые попали в больницу после отравления. Как поделились студенты, в еде местной столовой находили волосы, накладные ногти, мертвых тараканов и мух. Кроме того, сообщалось о бегающих по помещениям крысах.

В СК отметили, что организовали доследственную проверку и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий массового отравления. Кроме того, собственную проверку организовала прокуратура Петербурга, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, а также проверки правоохранительных органов контролируются прокуратурой", – говорится в сообщении.

Ранее острая кишечная инфекция была выявлена у 27 учеников начальных классов в поселке Новая Вилга в Карелии. Одного ребенка госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, его состояние было "ближе к удовлетворительному". Остальных школьников отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

