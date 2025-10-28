80 человек выписаны из больницы после массового отравления в Бурятии

Фото: depositphotos/sudok1

Из инфекционной больницы после отравления готовой едой в Бурятии выписали 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что двое пострадавших продолжают находиться на лечении в стационаре.

Массовое отравление жителей Улан-Удэ произошло 19 октября. В связи с ЧП заведующей производством цеха готовой пищи предъявили обвинение по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Женщину отправили под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Деятельность предприятия была приостановлена на 90 дней.

Также сообщалось, что все пострадавшие смогут получить компенсации от торговой сети. Компания заключила договор со специалистом по урегулированию споров для организации выплат в рамках закона, а для приема претензий была открыта телефонная горячая линия.