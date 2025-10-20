В Бурятии задержана заведующая производством цеха после массового отравления

Фото: телеграм-канал "Следком"

Заведующей производством цеха готовой пищевой продукции предъявлено обвинение после отравления 89 человек в Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, женщину обвиняют по статье "Производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся допросы свидетелей, экспертизы, следователи изучают изъятые документы. Также решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Ранее жители Улан-Удэ массово отравились готовой пищей из магазинов крупной торговой сети. В республиканскую инфекционную больницу госпитализировали 55 человек, из них 34 ребенка.

За прошедшие сутки количество пациентов с симптомами острой кишечной инфекции увеличилось до 89, из них 49 детей. У некоторых из них врачи обнаружили сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации.

