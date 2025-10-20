Почти 90 человек отравились готовой продукцией из магазина в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Минздрав Бурятии"

В Улан-Удэ 89 человек заболели острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в магазинах "Николаевский". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

Согласно последним данным ведомства, 78 пострадавших подхватили кишечную инфекцию, 11 – сальмонеллез. Среди заболевших – 49 детей.

Всего были госпитализированы 55 человек, из них 34 ребенка – в республиканскую инфекционную больницу. На данный момент состояние всех пострадавших стабильное, один человек находится в реанимации с положительной динамикой.

Отмечается, что все медицинские службы региона продолжают работать в усиленном режиме. Ведутся лабораторные исследования.

Ранее суд в Москве вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и повара, которых обвиняли в массовом отравлении людей в июле 2024 года. Оба были признаны виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

