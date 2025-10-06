Суд в Сочи продлил арест фигурантке дела о смертельном отравлении кустарной чачей

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Адлерский районный суд Сочи продлил арест одной из фигуранток по делу об отравлении людей кустарным алкоголем, продававшимся на рынке в Сириусе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно новому постановлению, под арестом она пробудет до 4 января 2026 года.

Инцидент произошел в начале августа. После употребления чачи с метанолом скончались не менее 10 человек.

По данным МВД России, алкоголь жертвы покупали на местном рынке "Казачий". Его продавали две женщины 71 и 30 лет.

Выяснилось, что продавщицы знали о несоответствии товара требованиям безопасности. Женщин заключили под стражу. Власти Сириуса, где торговали чачей, сообщили, что договор аренды с рынком "Казачий" расторгнут. Участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений.