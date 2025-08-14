Трое мужчин скончались после употребления контрафактного алкоголя в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"

Трое мужчин скончались после употребления контрафактного алкоголя в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, неизвестный производитель незамерзающий жидкости, которая используется только в бытовых целях, создал и поставил данную продукцию объектам, осуществляющим розничную торговлю. В результате 13 августа трое мужчин скончались от токсического отравления, выпив эту жидкость. Еще одна женщина находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи выполняют комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, а также причин, из-за которых произошел инцидент.

Ранее в Сочи не менее 10 человек скончались после употребления чачи с метанолом, в том числе 36-летняя жительница Уфы. По данным представителя МВД России Ирины Волк алкоголь жертвы покупали на местном рынке "Казачий". Его продавали две женщины в возрасте 30 и 76 лет.

Выяснилось, что продавщицы знали о несоответствии товара требованиям безопасности. Женщин заключили под стражу. Власти Сириуса, где торговали чачей,сообщили, что договор аренды с рынком "Казачим" расторгнут. В ближайшие три месяца участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений.

