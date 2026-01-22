Неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание генконсульства РФ в Нью-Йорке

Фото: depositphotos/haveseen

Неизвестный мужчина попытался проникнуть на территорию генерального консульства РФ в Нью-Йорке и повредил имущество дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство.

Отмечается, что злоумышленник забрался на балкон второго этажа. Не сумев сломать закрытые ставни, он сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг.

Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Ранее взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во французском Марселе. В результате случившегося никто не пострадал. Здание было оцеплено полицией, на месте происшествия работали около 30 пожарных и полицейских.