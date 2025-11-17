Власти Марселя сняли охрану с генконсульства РФ

Фото: 123RF.com/trossofoto

Власти французского Марселя сняли охрану с российского генконсульства, на которое в феврале было совершено нападение. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генконсул Станислав Оранский.

Он рассказал, что полицейский автомобиль перестал патрулировать возле здания генконсульства. По его словам, причиной такого решения является официальная позиция властей Франции. Оранский добавил, что перспектив улучшения отношений с властями этой страны не наблюдается.

Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. Сообщалось, что на территорию были заброшены взрывные устройства. В результате инцидента никто из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

Злоумышленниками, напавшими на генконсульство, оказались граждане Франции 48 и 59 лет. Их приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Наказание они должны были отбывать дома с электронными браслетами.

