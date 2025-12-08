Тело россиянки обнаружили в отеле Гонконга

Фото: dimsumdaily.hk

В Гонконге в отеле Kew Green нашли тело 35-летней россиянки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря генерального консульства РФ в Гонконге, консула Екатерину Богучарскую.

Она отметила, что, по предварительным данным, тело россиянки нашли 5 декабря. На нем не обнаружили признаков насильственной смерти. Причину гибели женщины устанавливают.

В генконсульстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Местные правоохранители организовали расследование произошедшего.

