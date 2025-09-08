Зарезавший девушку в апарт-отеле в Петербурге был в состоянии острого психоза

Фото: телеграм-канал SHOT

Молодой человек, зарезавший 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, был в состоянии острого психоза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что 18-летнего злоумышленника обнаружили рядом с убитой.

Инцидент произошел 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. По данным следствия, молодой человек пригласил знакомую в номер, где несколько раз ранил ее ножом по причине неприязни. После этого злоумышленник нанес себе повреждения, с которыми его госпитализировали.

Мать убитой рассказала, что ее дочь два года назад познакомилась в онлайн-игре с парнем из Южного Сахалина. В феврале 2025 года девушка заявила, что встречается с ним по интернету. Однако мать выступила против отношений ее дочери с молодым человеком, в результате чего пара рассталась.

При этом 7 сентября девушка заявила родственникам, что пойдет встречать подругу на вокзал. Но после этого несовершеннолетняя перестала выходить на связь. Мать обратилась в полицию.

По предварительным данным, на теле девушки было выявлено не менее 35 ножевых ранений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

