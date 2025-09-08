08 сентября, 13:57Происшествия
Зарезавший девушку в апарт-отеле в Петербурге был в состоянии острого психоза
Фото: телеграм-канал SHOT
Молодой человек, зарезавший 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, был в состоянии острого психоза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
В ведомстве уточнили, что 18-летнего злоумышленника обнаружили рядом с убитой.
Инцидент произошел 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. По данным следствия, молодой человек пригласил знакомую в номер, где несколько раз ранил ее ножом по причине неприязни. После этого злоумышленник нанес себе повреждения, с которыми его госпитализировали.
Мать убитой рассказала, что ее дочь два года назад познакомилась в онлайн-игре с парнем из Южного Сахалина. В феврале 2025 года девушка заявила, что встречается с ним по интернету. Однако мать выступила против отношений ее дочери с молодым человеком, в результате чего пара рассталась.
При этом 7 сентября девушка заявила родственникам, что пойдет встречать подругу на вокзал. Но после этого несовершеннолетняя перестала выходить на связь. Мать обратилась в полицию.
По предварительным данным, на теле девушки было выявлено не менее 35 ножевых ранений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.
