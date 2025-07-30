Узбекскую певицу Зебои Жахон нашли мертвой

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Певицу Зебинисо Носирову (Зебои Жахон) нашли убитой в собственном доме в Самаркандской области Узбекистана, рассказали РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Ранее узбекистанский телеканал Milliy TV сообщил, что главным подозреваемым стал муж артистки. По предварительным данным, 26 июля между супругами завязалась ссора, в результате которой мужчина задушил ее руками.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").

У погибшей остались трое детей.

Ранее в Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью брата. По информации следствия, двое мужчин распивали алкогольные напитки. После между ними начался конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом.

