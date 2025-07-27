Мужчина нанес своему брату ножевые ранения в Орехово-Зуевском городском округе

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В Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью брата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В правоохранительные органы городского округа поступило сообщение о том, что в местную больницу с травмами был доставлен мужчина 1974 года рождения.

Согласно предварительной версии, инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 1 Мая. Двое братьев распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом.

Подозреваемый в преступлении был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее уголовное дело возбудили против 21-летнего москвича, который затеял драку в автобусе и несколько раз ударил противника отверткой, после чего вышел на остановке. Участковые задержали злоумышленника по месту жительства. Причиной нападения москвич назвал свое плохое настроение.

В другом районе столицы мужчина убил незнакомую женщину. По его словам, она была похожа на его бывшую девушку, к которой задержанный испытывал личную неприязнь. Женщину попытался защитить ее знакомый, но подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений. Оба потерпевших скончались на месте.