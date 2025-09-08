Молодой человек убил 15-летнюю девушку в Санкт-Петербурге

Фото: 123RF/kadmy

В Санкт-Петербурге молодой человек убил 15-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Было найдено тело девушки с множественными ножевыми ранениями.

Выяснилось, что молодой человек пригласил знакомую в номер, где несколько раз ранил ее ножом по причине неприязни. После этого злоумышленник нанес себе повреждения. В результате случившегося его госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также организовали комплекс следственных мероприятий, которые позволят выявить все обстоятельства и причины инцидента.

Источник в оперативных службах Петербурга рассказал РИА Новости, что убить девушку мог ее знакомый по онлайн-игре.

Собеседник агентства сослался на рассказ матери погибшей, которая сообщила, что два года назад ее дочь познакомилась в онлайн-игре с молодым человеком из Южного Сахалина. В феврале 2025 года девушка заявила женщине, что она встречается с мужчиной по интернету.

Однако мать выступила против отношений дочери с молодым человеком, в результате чего пара рассталась. В воскресенье, 7 сентября, девушка заявила родственникам, что пойдет встречать подругу на вокзал. Позже она перестала выходить на связь, в связи с чем мать обратилась в полицию.

По предварительным данным, на теле девушки было обнаружено не менее 35 ножевых ранений.

Ранее в Волгоградской области мужчина зарезал свою супругу. Инцидент произошел в одной из квартир города Краснослободска Среднеахтубинского района. Там было найдено тело 61-летней женщины с большим количеством колото-резаных ран.

Подозреваемым оказался 60-летний муж убитой. По версии СК, между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина взял кухонный нож и более 20 раз ударил им свою супругу. Женщина скончалась прямо на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.