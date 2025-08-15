В Москве суд признал виновным мужчину, который убил бывшего мужа дочери

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд признал виновным Александра Кибальченко, организовавшего убийство своего бывшего зятя. Мужчину приговорили к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с ним на 18 лет осудили непосредственного исполнителя преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии обвинения, Кибальченко испытывал неприязнь к своему бывшему зятю. Связано это было с судебными процессами по разделу имущества и разногласиями в вопросах воспитания детей. Мужчина решил нанять человека, который убьет бывшего мужа его дочери. Заплатить за преступление он планировал 50 тысяч долларов.

4 марта 2021 года потерпевший, после заседания по разделу имущества, выходил из здания Хорошевского районного суда. В этот момент мужчину ударили электрошокером и затащили в автомобиль. После чего отвезли в гаражно-строительный кооператив и задушили в салоне машины. Труп сообщники оставили в гараже и скрылись с места преступления. Туда позже приехал сам Кибальченко, чтобы убедиться в смерти бывшего зятя.

После этого мужчина планировал покинуть страну, но был задержан на Белорусском вокзале. Следствию подсказал отец погибшего, так как в момент совершения преступления потерпевший разговаривал с ним по телефону.

