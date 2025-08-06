"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в другую колонию

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", оспорил отказ Замоскворецкого районного суда Москвы перевести его в колонию ближе к столице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на базу данных инстанции.

Апелляционная жалоба была зарегистрирована 4 августа.

Пичушкин просил перевести его из колонии "Полярная сова" ближе к столице, а также взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания". По словам осужденного, он "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий.

До этого суд уже отказывал Пичушкину в переводе из колонии. В ходе заседания судья отметила, что "битцевский маньяк" хотел перевестись в колонию "Торбеевский централ" Мордовии, чтобы его чаще могли навещать родственники.

Пичушкин совершал свои преступления в период с 1990 по 2000 год в Битцевском лесу Москвы. В основном он убивал людей, находящихся в беспомощном состоянии, в том числе пенсионеров, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами.

Всего "битцевский маньяк" убил 49 человек. В октябре 2007 года суд отправил его в колонию особого режима на пожизненный срок.