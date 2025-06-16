"Битцевский маньяк" попросил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные страдания

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Осужденный на пожизненный срок Александр Пичушкин, также известный как "битцевский маньяк", попросил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Пичушкин просил перевести его из колонии "Полярная сова" ближе к столице, а также потребовал компенсацию за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания". Осужденный указал, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий. Колония, в которой содержится "битцевский маньяк", расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пичушкин настаивал на проведении процесса в закрытом режиме с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни. Против нахождения в зале прессы была также мать осужденного. Отмечается, что она отказывалась отвечать на вопросы и оттолкнула одного из журналистов.

Ранее сообщалось, что суд отказал Пичушкину в переводе из колонии. В ходе заседания судья отметила, что "битцевский маньяк" хотел перевестись в колонию "Торбеевский централ" Мордовии, чтобы его чаще могли навещать родственники.

Пичушкин совершал преступления в период с 1990 по 2000 год в Битцевском лесу Москвы. В основном он убивал людей, находящихся в беспомощном состоянии, в том числе пенсионеров, детей, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В общей сложности "битцевский маньяк" убил 49 человек. В октября 2007 года Мосгорсуд отправил Пичушкина в колонию особого режима на пожизненный срок.