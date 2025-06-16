"Битцевскому маньяку" отказали в переводе в колонию ближе к Москве

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Замоскворецкий суд столицы отказал Александру Пичушкину, известному как "битцевский маньяк", в переводе из колонии "Полярная сова" Ямало-Ненецкого автономного округа в тюрьму, расположенную ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания судья отметила, что Пичушкин, осужденный на пожизненное заключение, просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, поскольку он проживал в этом городе до задержания. "Битцевский маньяк" указывал также и на то, что у него имеются проблемы со здоровьем, несовместимые с нахождением в колонии, расположенной в сложных климатических условиях.

Ранее сообщалось, что Пичушкин хотел перевестись в колонию "Торбеевский централ" Мордовии, чтобы его чаще могли навещать родственники. До "Полярной совы" из Москвы – около 3 500 километров, до "Торбеевского централа" – менее 500.

Пичушкин совершал свои преступления в период с 1990 по 2000 год в Битцевском лесу Москвы. В основном мужчина убивал людей, которые находились в беспомощном состоянии, в том числе пенсионеров и детей, а также инвалидов и людей с психическими расстройствами.

В общей сложности "битцевский маньяк" убил 49 человек. В октябре 2007 года Мосгорсуд решил отправить Пичушкина в колонию особого режима на пожизненный срок. Экспертиза определила, что мужчина является вменяемым, но у него есть шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими наклонностями.

В начале апреля 2025 года стало известно, что Пичушкин готов дать показания по еще 11 нераскрытым убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово.

