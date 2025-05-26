"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Александр Пичушкин, известный как "Битцевский маньяк", направил в суд иск против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом РИА Новости рассказали в Замоскворецком суде Москвы.

В инстанции подтвердили, что зарегистрировали иск Пичушкина к ФСИН об оспаривании решений и действий. При этом информация о том, что требует "Битцевский маньяк", не разглашается.

По информации телеграм-канала SHOT, Пичушкин хочет перевестись из колонии "Полярная сова" Ямало-Ненецкого автономного округа в "Торбеевский централ" Мордовии, чтобы его чаще могли навещать родственники. До первой колонии из Москвы – около 3 500 километров, до второй – менее 500.

Беседа по иску состоится 29 мая.

Пичушкин совершал свои преступления в период с 1990 по 2000 год в Битцевском лесу Москвы. В основном мужчина убивал людей, которые находились в беспомощном состоянии, в том числе пенсионеров и детей, а также инвалидов и людей с психическими расстройствами.

В общей сложности "Битцевский маньяк" убил 49 человек. В октябре 2007 года Мосгорсуд решил отправить Пичушкина в колонию особого режима на пожизненный срок. Экспертиза определила, что мужчина является вменяемым, но у него есть шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими наклонностями.

В начале апреля 2025 года стало известно, что Пичушкин готов дать показания по еще 11 нераскрытым убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. Данные о причастности "Битцевского маньяка" к этим преступлениям были получены после совместной работы ФСИН и МВД России.

