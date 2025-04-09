"Ангарскому маньяку" предъявлено новое обвинение в убийстве 14-летней давности

Фото: телеграм-канал "Следком"

"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, получившему два пожизненных срока, предъявили новое обвинение в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Попков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

По версии следствия, в мае 2011 года Попков встретил в одном из ангарских парков незнакомую женщину, с которой у него впоследствии произошла ссора. В результате обвиняемый несколько раз ударил жертву топором. После того как она потеряла сознание, фигурант облил ее тело горючей жидкостью и поджег.

Женщина умерла на месте. В свою очередь, маньяку удалось скрыться.

Всего на счету мужчины не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства были совершены им в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Жертвами маньяка были женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Обвиняемый также убил одного сотрудника милиции.

В июле 2023 года СК завершил расследование трех эпизодов преступлений Попкова. Два эпизода совершены в Иркутске, еще один – в Ангарске. В ноябре того же года иркутский суд приговорил Попкова, приговоренного к пожизненному сроку, еще к 10 годам лишения свободы за три убийства.