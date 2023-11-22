"Ангарского маньяка" Попкова приговорили еще к 10 годам колонии за три убийства

Фото: 123RF/albund

Суд в Иркутске приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к 10 годам колонии особого режима за три убийства, сообщается в телеграм-канал Иркутской областной прокуратуры.

Уже находясь в заключении, серийный убийца признался в новых преступлениях. Он указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин.

До вступления приговора в законную силу Попков будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. С учетом нового приговора он осужден за убийство 86 женщин и покушении на убийства 3 женщин.

В июле этого года СК РФ завершил расследование трех эпизодов преступлений мужчины. Два эпизода убийства были совершены им в Иркутске, еще одно – в Ангарске, уточняли в ведомстве.

Всего на счету Попкова не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства были совершены им в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Он приговорен к трем тюремным срокам, два из них пожизненные.

Суд добавил к двум пожизненным срокам "ангарского маньяка" почти 10 лет