"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за 60 новых убийств

Управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершило расследование уголовного дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Его обвиняют в совершении 60 убийств. Ранее мужчину осудили за 22 аналогичных преступления и два покушения. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Всего на счету Попкова не менее 84 смертей на территории Иркутской области. Все убийства совершены в период с 1992 по 2010 годы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Жертвами Попкова маньяка были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет. Обвиняемый также убил одного сотрудника милиции.

Мужчину осудили в 2015 году, однако следствие продолжилось. Следователям совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

Правоохранители проанализировали более 350 уголовных дел и материалов проверок. Они отобрали из них те, которые по почерку были похожи на преступления Попкова. После этого был допрошен подозреваемый, сознавшийся в совершении убийств. Он также рассказал настоящий мотив своей преступной деятельности и обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы.

Следователи собрали неопровержимые доказательства вины Попкова, отметила Петренко. Были допрошены более 1000 свидетелей, проведено 150 проверок их показаний, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных.

Во время осмотра мест преступлений найдены останки жертв. К поискам привлекалась спецтехника, водолазы и различные эксперты. Находки совпадали с описанием, которое дал обвиняемый.

Попков прошел психиатрическую экспертизу. Специалисты заключили, что в момент совершения преступлений он не страдал психическими расстройствами, как не страдает ими и сейчас.

Объем уголовного дела составил 322 тома. Документы вместе с обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.