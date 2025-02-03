Суд: последние убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

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Последние три убийства "ангарского маньяка" Михаила Попкова не имеют срока годности из-за повышенной общественной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд не нашел оснований для освобождения мужчины от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, опасность для общества и обстоятельства совершенных преступлений, говорится в документах.

В июле 2023 года Следственный комитет РФ завершил расследование трех эпизодов преступлений Попкова. Два эпизода совершены в Иркутске, еще одно – в Ангарске.

Всего на счету мужчины не меньше 84 убийств на территории Иркутской области. Все преступления были совершены в период с 1992 по 2010 год.

В ноябре того же года иркутский суд приговорил Попкова, приговоренного к пожизненному сроку, еще к 10 годам лишения свободы за три убийства. Осужденный признался, что в период с 1997 по 2003 год убил еще трех женщин.