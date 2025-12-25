Песков: послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет. Оно состоится, когда глава государства сочтет необходимым с точки зрения готовности содержания и рабочего графика. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Все состоится своевременно", – подчеркнул подчеркнул он.

До этого пресс-служба Кремля анонсировала заседание Путина и Государственного совета в четверг, 25 декабря. Основной темой совещания станет подготовка кадров для российской экономики.

Кроме того, в центре внимания окажется кадровый прогноз и роль работодателей в профессиональном развитии сотрудников, включая ветеранов СВО.