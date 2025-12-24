Пожар в доме на Рублевском шоссе в Москве ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в квартире на 16-м этаже жилого дома на Рублевском шоссе в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, специалистам удалось спасти одного человека при помощи специальных устройств. При этом два жильца квартиры пострадали.

Пожар в доме на Рублевском шоссе произошел вечером 24 декабря. На место инцидента прибыли пожарно-спасательные службы, которые локализовали его на площади 16 квадратных метров.

Ранее в центре Москвы загорелось одноэтажное здание склада. ЧП случилось по адресу Водопроводный переулок, дом 2, строение 5. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Позже возгорание было ликвидировано. В результате случившегося никто не пострадал. Установление обстоятельств пожара взяла на контроль Мещанская межрайонная прокуратура.