24 декабря, 22:46Происшествия
Пожар в доме на Рублевском шоссе в Москве ликвидирован
Фото: Москва 24
Пожар в квартире на 16-м этаже жилого дома на Рублевском шоссе в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Как уточнило ведомство, специалистам удалось спасти одного человека при помощи специальных устройств. При этом два жильца квартиры пострадали.
Пожар в доме на Рублевском шоссе произошел вечером 24 декабря. На место инцидента прибыли пожарно-спасательные службы, которые локализовали его на площади 16 квадратных метров.
Ранее в центре Москвы загорелось одноэтажное здание склада. ЧП случилось по адресу Водопроводный переулок, дом 2, строение 5. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.
Позже возгорание было ликвидировано. В результате случившегося никто не пострадал. Установление обстоятельств пожара взяла на контроль Мещанская межрайонная прокуратура.
Из-за пожара у Рижского рынка перекрыли движение по Водопроводному переулку