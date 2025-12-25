Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин поздно вечером в среду, 24 декабря, провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча является традиционной. Она носила исключительно деловой и прикладной характер.

Участники собрания подняли вопросы демографии, ключевой ставки, курса рубля и импортозамещения. Также затрагивались темы защиты окружающей среды и другие вопросы по экономическому развитию страны.

Ранее Песков заявил, что послание Путина к Федеральному собранию состоится, когда он сочтет нужным с точки зрения готовности содержания и рабочего графика. При этом до конца 2025 года его не будет. Представитель Кремля подчеркнул, что "все состоится своевременно".