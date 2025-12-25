Американские военные сообщили, что Санта-Клаус пролетел над Россией

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Волшебные сани Санта-Клауса в сопровождении сказочных оленей пролетели над территорией России, включая Москву. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Данная служба на протяжении 70 лет отслеживает маршрут зимнего волшебника в ночь на Рождество, которое по григорианскому календарю отмечается 25 декабря.

Согласно информации с радаров, экипаж Санты был зафиксирован над Чукоткой, Сибирью, городами Дальнего Востока, Урала и Поволжья.

Также системы отметили его появление над Индией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Монголией, Сербией и над рядом государств Африки и Ближнего Востока.

Ранее ночная торжественная месса по случаю Рождества Христова прошла в столичном кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Богослужение возглавил председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.