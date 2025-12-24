Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках "Путешествия в Рождество" пройдут интерактивные спектакли для детей, передал портал мэра и правительства Москвы.

Уникальная интерактивная программа детских праздников "Волшебная шкатулка" развернется на 15 площадках фестиваля. Спектакли будут проходить ежедневно с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Центральный элемент представления – огромная театральная шкатулка, которую открывают ростовые куклы, после чего из нее появляются юный актер и Дед Мороз.

Особенностью программы станет участие молодых актеров, которые снимались в популярных российских фильмах и озвучивали мультфильмы. При этом артисты не ограничиваются исполнением ролей, они общаются со зрителями и отвечают на вопросы.

Например, актриса Карина Каграманян, известная по сериалу "Манюня", выступит 27 декабря на улице Городецкой, 28 декабря – в сфере у Гольяновского пруда, а 30 декабря – улице Святоозерской.

В свою очередь, актер Станислав Соломатин, снявшийся в сериале "Папины дочки. Новые", сыграет в спектакле 3 января на улице Теплый Стан, 6 января – на улице Матвеевской, а 7 января – на пересечении улиц Соколово‑Мещерской и Юровской.

Кроме того, выступят следующие актеры:

Валерия Шевченко: 31 декабря у станции "Некрасовка", 1 января – на площади Славы, а 2 января – в музее-заповеднике "Коломенское";

София Петрова: 4 января на бульваре Дмитрия Донского, 5 января – на улице Матвеевской, 7 января – в Зеленограде, бульварная зона, 16-й микрорайон;

Алиса Ефименко: 9 января в сквере по Олонецкому проезду, 10 января – в проезде Серебрякова, 11 января – на улице Стартовой.

В рамках проекта можно увидеть "Щелкунчика" и сказку "По щучьему велению". Представление на площадках начинается в 12:00 и 13:45. Вход свободный.

Ранее москвичей пригласили на новогодние мастер-классы и квесты, которые проходят в Государственном центральном музее кино на ВДНХ в декабре. Например, 2-го числа в 13:00 и 15:00 будет организован квест "Новогодний калейдоскоп", в рамках которого гостям напомнят о зимних фильмах и мультфильмах.

