Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 15:42

Общество

На площадках "Путешествия в Рождество" пройдут интерактивные спектакли для детей

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках "Путешествия в Рождество" пройдут интерактивные спектакли для детей, передал портал мэра и правительства Москвы.

Уникальная интерактивная программа детских праздников "Волшебная шкатулка" развернется на 15 площадках фестиваля. Спектакли будут проходить ежедневно с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Центральный элемент представления – огромная театральная шкатулка, которую открывают ростовые куклы, после чего из нее появляются юный актер и Дед Мороз.

Особенностью программы станет участие молодых актеров, которые снимались в популярных российских фильмах и озвучивали мультфильмы. При этом артисты не ограничиваются исполнением ролей, они общаются со зрителями и отвечают на вопросы.

Например, актриса Карина Каграманян, известная по сериалу "Манюня", выступит 27 декабря на улице Городецкой, 28 декабря – в сфере у Гольяновского пруда, а 30 декабря – улице Святоозерской.

В свою очередь, актер Станислав Соломатин, снявшийся в сериале "Папины дочки. Новые", сыграет в спектакле 3 января на улице Теплый Стан, 6 января – на улице Матвеевской, а 7 января – на пересечении улиц Соколово‑Мещерской и Юровской.

Кроме того, выступят следующие актеры:

  • Валерия Шевченко: 31 декабря у станции "Некрасовка", 1 января – на площади Славы, а 2 января – в музее-заповеднике "Коломенское";
  • София Петрова: 4 января на бульваре Дмитрия Донского, 5 января – на улице Матвеевской, 7 января – в Зеленограде, бульварная зона, 16-й микрорайон;
  • Алиса Ефименко: 9 января в сквере по Олонецкому проезду, 10 января – в проезде Серебрякова, 11 января – на улице Стартовой.

В рамках проекта можно увидеть "Щелкунчика" и сказку "По щучьему велению". Представление на площадках начинается в 12:00 и 13:45. Вход свободный.

Ранее москвичей пригласили на новогодние мастер-классы и квесты, которые проходят в Государственном центральном музее кино на ВДНХ в декабре. Например, 2-го числа в 13:00 и 15:00 будет организован квест "Новогодний калейдоскоп", в рамках которого гостям напомнят о зимних фильмах и мультфильмах.

Читайте также


обществогород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика